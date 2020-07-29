楊秋興讚陳其邁歷練最夠　陳其邁：政見要接地氣

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民進黨高雄市長補選候選人陳其邁，今（29）日上午到楠梓區東門王爺廟參拜，被問到前高雄縣長楊秋興在接受媒體採訪的時候有提到他選人不選黨，拋開政黨來說覺得陳其邁的歷練最夠對此陳其邁表示，任何人支持我們都非常感謝。對於高雄市長補選，楊秋興接受媒體採訪時指出，是要看誰最有能力，對高雄最有幫助，因為高雄落後太久了，若拋開政黨來說，楊秋興覺得「陳其邁的歷練最夠」，陳其邁表示，上次楊秋興縣長是支持韓國瑜，當然後來積極的在罷韓，所以他對過去一年多市政的部分他有他的一些看法，任何人支持我們都非常感謝，會繼續努力的來爭取不分黨派選民的支持。關於8月1日即將到來的政見辯論會，陳其邁指出，自己都會抓緊時間，在車上看資料，行程交錯之間就專心準備；自己很認真看待提出來的每條政見，把每一個政策的環節弄得更清楚，也希望在政見會能夠直接訴諸市民朋友，讓高雄更好自己做事情一向按部就班，按照SOP，尤其在政見的準備部分要特別精準，那另外就是推出接地氣的政見和政策。據傳，8月2日藍營將會有三十八位黨籍立委南下高雄，要做為李眉蓁的分身，跑遍大高雄三十八個行政區，陳其邁認為，國民黨在政見，或者是說在整個活動上還是要接地氣，像是包括議員、立委，他到各選區都有立委、議員到場幫忙拉票，他們對地方都非常瞭解，也能夠更貼近民意，國民黨三十八個立委，跟高雄有淵源的其實不多，候選人還是很重要，候選人自己能夠親自出來多跟選民接觸，其實是最有效的方式。此外，近日外界十分關注李登輝前總統健康情況，陳其邁也為李前總統祝福與禱告，希望他能夠身體健康、平安，陳其邁指出，李前總統是台灣的民主先生，推動台灣的民主改革，深獲敬重，希望李前總統能有好的照顧，一切平安順利。