民眾黨員大會在門檻邊緣　柯文哲：最怕萬人響應一人到場

台灣民眾黨即將在週日（八月二日）舉辦黨員大會。而根據黨內人士表示，目前有3000名黨員報名，且收到3500份左右的委託書。此外經過逐一清查後，有連絡上的黨員在一萬人上下，也因此只要委託書與到場人數達5000人，即可達成開會門檻。現階段看似已經達標，不過柯文哲仍舊憂心，雖然有3000名黨員報名黨員大會，但若是「萬人響應一人到場」，恐怕還是會有流會的可能性。民眾黨發言人楊寶楨表示，隨著報名時間截止後，民眾黨方面初步統計，目前有3500名黨員報名參加黨員大會，而不便出席改用委託書方式，則收到3000份左右的委託書。至於日前統計民眾黨初估有12000名黨員的部分，楊寶楨也透露，經過逐一聯繫後，實際黨員數目大概在10000人上下，也因此目前累積的報名人數及委託書人數，差不多是在達標邊緣。楊寶楨直言，目前較為確定的數目只有3000份委託書，但仍未達到政黨法的成會門檻。「實際黨員在10000人上下，等於是要有超過2000名黨員前來參與大會。」楊寶楨表示，雖然有3500人報名參與黨員大會，但實際仍要看當天出席人數，也希望黨員們報名了就多多來參與，讓黨員大會能夠開的成。也歡迎來不及報名的黨員們，能夠透過現場報名的方式參與黨員大會。柯文哲表示，之前黨內在尋找開會地點的時候，他就有詢問「怎麼不辦在台北小巨蛋？」也遭到黨內承辦人反應「租金太貴」，最後選在附近有機場捷運站的桃園國立體育大學。而雖然目前報名人數及委託書的數量，已經達到過半的門檻，不過柯文哲仍舊擔心。「網路這種最可怕，萬人響應一人到場，每個人都是鍵盤革命家講一堆。」柯文哲說，「最後這幾天還是有點危險，要再催黨員一下」。