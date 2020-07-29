國民黨修憲動起來！達成「三方」分進合擊共識

國民黨今天(29)舉行中常會，會中有多名中常委陸續發言支持修憲，黨主席江啟臣在會中表示，修憲小組已經成立，將蒐集各方意見；文傳會主委王育敏指出，國民黨將採「黨中央、智庫、立法院黨團」三方分進合擊，共同展開修憲大計。國民黨立院黨團總召林為洲在中常會後受訪表示，之前傳出他與江啟臣對於修憲看法不一，但他認為「大鳴大放」甚至爭論，對國民黨是件好事，這表示大家很認真看待這件事情，國民黨的文化也在改變。至於他和江啟臣對於修憲，「目前算是有共識」。林為洲說，「我支持廢掉考監兩院，把職權另作安排，考監職權未來可以採用獨立機關另行設置。因為獨立機關首長仍必須到立法院備詢」、「請問監察院會來立法院備詢嗎？沒人管得到他們！還一任六年，不用改選，任期比總統還要長。只會打蒼蠅，不打老虎。其實他們也打不到，只是變成政治打手和酬庸」。林為洲表示，目前江啟臣對考監兩院的態度，仍著重在「五權」的職權應該留著，只是機構該如何處理，有待大家進一步討論。立法院黨團在本周五就會召開第二次修憲小組會議。對於「國會兩院制」，林為洲坦言，他覺得這反而比較困難，因為國會必須重新選舉，且增加選舉次數。即使把「不分區立委」另外設一院，但這可能在政治上的效應會變動更大，牽涉層面更廣，困難度太高，不如把考監改制為獨立機關會比較容易。文傳會主委王育敏表示，今天的中常會上，許多中常委陸續表達修憲看法，甚至有人提案成立修憲小組，但主席江啟臣當場告訴大家，修憲小組已經成立了。至於未來修憲，國民黨會採三方並行，分別是國民黨智庫辦理修憲論壇，和黨中央推動修憲，以及立法院黨團成立修憲小組，匯集各方專業人士意見。王育敏說，修憲議題不只是外界所知的「考監兩院」和「18歲公民權」，國民黨的修憲議題還包括「恢復閣揆同意權」、「總統要向國會國情報告」，甚至攸關憲法的司法議題，未來都會透過修憲小組共同討論，以凸顯國民黨的立場。