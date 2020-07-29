網酸被考倒　李眉蓁反問王浩宇：桃園有多少廟？

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁今（28）日上Yahoo鄉民大會，與主持人郭子乾、來賓謝龍介、王浩宇等人同台，王浩宇首先對李眉蓁提出隨堂考，但高雄最北、最南、人口最多、人口最少的行政區都答錯，但李眉蓁也不甘示弱，反問王浩宇「知道桃園有多少廟嗎？」，也讓王浩宇傻住。





對於選情，李眉蓁表示，她的選情像甘蔗一樣，倒吃甘蔗，韓國瑜不在以後，「1450」網軍通通圍攻她，這兩天媒體關注都在她身上，但她會勇敢承擔下來，李眉蓁認為過去民進黨長期執政20年，為什麼不改變？為什麼要到這1年多，才說要改變？她有信心的說，為什麼大家選舉要選她，就是因為「我比陳其邁優秀」！





李眉蓁說，民進黨執政20年來到底做了什麼人類基本需求的「陽光、空氣、水」，民進黨都做不好，高雄人竟然到現在還要買水，她一定要讓大家不再需要買水﹔對於「建設基本功」的路平問題，李眉蓁指出，就是工法有問題，水利跟鋪路也都有問題，韓市府就把水溝先做好、重新鋪路，其實只是市府有沒有心而已，為什麼還要硬拗？





李眉蓁陣營強調，桃園市議員王浩宇刻意詢問關於高雄的細節問題，想要故意考倒李眉蓁，李眉蓁反唇相譏，反問王浩宇「知道桃園有多少廟嗎？」，王浩宇卻畏縮起來避重就輕，既然王浩宇也不知道桃園廟宇的數量，那問李眉蓁一些過度細節的問題想故意考倒她，也是毫無意義。



