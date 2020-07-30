民眾黨後援會長欠義交費21萬　議員踢爆後局處火速代墊

台灣民眾黨全國後援會總會長、北市府市政顧問謝俊洲，遭到爆料在今年台北燈節時，因為主責在「省城隍廟燈區」的延平南路至中華路間的武昌街，辦理擺攤服務，過程中觀傳局更透過轄區警局聯繫義交大隊，要求派遣一交到場協助疏導交通。而應繳納義交協勤費的謝俊洲，事後卻積欠義交大隊21萬元，直到國民黨台北市議員秦慧珠要召開記者會前，觀傳局火速替謝俊洲繳交16萬元，剩下5萬元則由交通大隊以公款簽辦支付。秦慧珠表示，原本燈會結束後，謝俊洲應該支付的義交協勤費21萬多元，雖然有承諾會支付，不過卻一再拖延至今。直到五月下旬，義交也陸續找上議員陳情。義交方面表示，活動前有再三向謝俊洲確認款項都無問題，甚至對方還有詢問「如何付款」，更直言自己是市政顧問，要對方放心。沒想到謝俊洲事後卻質疑款項不應全由他負擔，一再拖延付款。秦慧珠質疑，謝俊洲仗著與台北市長柯文哲關係良好，一再拖延應給付的義交協勤費，直到最後要召開記者會了，觀傳局長劉奕霆才火速將其中16萬的款項代墊交付，而另外5萬元則由交通大隊以公款簽辦支付，謝俊洲一毛錢未出，秦慧珠也質疑「實在太誇張、太荒唐，並有損市府官威」。不過謝俊洲則表示，活動當時自己並非攤商，只是協助當地攤販提供資源，並向北市府方面尋求協助。但原本預計前來擺攤的30攤，因為疫情緣故攤商看衰買氣，僅來了17家，現場告知攤商需負擔義交協勤費，他還自費改了封路標示，電話裡答應義交協勤費，是因為「沒退路」只能答應，而且原本30攤，生意不好最後也只剩17攤，需要分別向各攤販收費，但攤販巡迴全國各處擺攤營生收錢不易。針對代墊義交協勤費用的說法，觀傳局長劉奕霆出面否認，表示相關費用都是攤商轉交給我們，我們就轉交給義交端，並無所謂代墊的說法。而交通警察大隊則表示，由於當初義交在聯絡協助勤務時，並沒有依照程序申請與派遣，導致相關紀錄不完備且有爭議，因此市府才從原有的公務預算中撥付義交協勤費。