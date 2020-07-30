千呼萬喚始出來！侯友宜8月1日將赴高雄挺李眉蓁

繼江啟臣、朱立倫、洪秀柱三位主席與王金平院長等大咖陸續現身力挺後，國民黨高雄市長候選人李眉蓁競選總部今（30）日表示，新北市長侯友宜將於8月1日赴高雄為李眉蓁鼓勵打氣，並且陪同掃夜市，展現國民黨全力相挺李眉蓁的決心。李眉蓁競選總部表示，很感謝侯友宜市長願意在市政行程之餘，還撥冗在8月1日南下高雄，與李眉蓁一起向市民懇託，侯友宜預計於8月1日晚間陪同李眉蓁一同掃街拜票，展現國民黨大團結，並接地氣的近距離與民眾接觸，了解在地居民的真實需求。李眉蓁也說，很感謝侯友宜市長在百忙之中來陪她關心高雄市的鄉親，競選總部會規劃一起掃街、逛夜市，並笑說侯市長也想要吃吃看高雄的小吃。此外，有媒體關心，針對8月1日即將要來臨的政見發表會，關於高雄財政問題，是否會提出什麼看法？李眉蓁則說，現在高雄因為負債這麼多，所以未來在閒置土地開發跟開源節流部分，以及財劃法的修法，我們都會來加強。針對直播節目問及高雄最南邊是哪一區，引發廣泛討論，綠營候選人陳其邁提到高雄最南行政區是林園，李眉蓁則表示，後來我們發現不是林園，是旗津區的中興里，所以他們也沒有查清楚，就像以前林佳龍市長也不知道台中最南是在霧峰，還以為是在烏日，這樣不見得說他就不是一個好市長，所以治理城市，跟知道東南西北，李眉蓁認為，「不應該在這問題上執著」。