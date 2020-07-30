國民黨：蔡英文和蘇貞昌疑似為布樁公視人馬「大內鬥」

▲國民黨文傳會主委王育敏30日表示，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌為了在公視安插自己的人馬展開「內鬥」。（圖／記者陳弘志攝）

▲國民黨文傳會主委王育敏根據一份「0408總統與蘇院長會面議題 (密參)」外流資料指出，公視可能上演一場蔡英文總統和行政院長蘇貞昌的「布樁大內鬥」。（圖／國民黨提供）

國民黨文傳會主委王育敏30日表示，根據民進黨之前外流的密件顯示，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌為了在公視安插自己的人馬展開內鬥，顯示公廣集團已遭黨政軍再度染指，失去中立性，淪為政治打手。王育敏根據一份「0408總統與蘇院長會面議題 (密參)」資料指出，文化部昨天宣布終止委託公視辦理國際影音平台案，表面上爭議的是國際頻道，事實上可能是民進黨的「府院大內鬥」。王育敏說，根據這份外流密件指出，蔡英文總統屬意公視董事長人選由筆名司馬文武的文化總會副會長江春男出任，但行政院長蘇貞昌屬意的是胡元輝擔任。按照組織規則，公視董事長人選不應由總統或行政院長直接決定，應由董事們互選。目前公視董事尚未補提名，公廣集團已經因為蔡蘇內鬥成這樣，以後公視還怎麼能獨立運作。★以下為國民黨掌握曾遭外流的民進黨內部「0408總統與蘇院長會面議題 (密參)」內容：公廣集團人事●立法院即將處理「公視董監事審查委員會」各政黨代表組成。鄭麗君也已經向院長報告要處理補提名事宜，但補提名董監事名單還沒給院裡面看。●有關董事長人選，致達說，蘇院長之前曾經召見過胡元輝，請他擔任董事長。蘇對胡元輝印象不錯，認為他有能力、也是挺綠的 (蘇可能是借麗君之口，來反對司馬，因為已經和胡開了口)。●本案已經延宕，所以沒有處理時限，還有時間思考要選擇司馬或胡元輝。但要請院長對於麗君提出的人選拿出來討論，確定後才能送出。