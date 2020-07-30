柯文哲欲探望李登輝遭家屬拒絕？北市府：市長評估不適合

前總統李登輝28日晚間傳出身體狀況欠佳，總統蔡英文與副總統賴清德，隔天（29日）隨即取消上午行程，前往台北榮民總醫院態勢。而過去曾數次拜訪李登輝的台北市長柯文哲，也一度傳出打算在昨天下午前往榮總探視李登輝，不過似乎遭到家屬及李登輝辦公室主任王燕軍婉拒。對此台北市政府發言人陳智菡今天（30日）上午也出面澄清，表示市長是經過與家屬溝通後，最後自行評估「現階段不適合前往探視」。柯文哲昨天（29日）在接受訪問時，表示最後一次與李登輝見面是去年五月在翠山莊。「李登輝就是個英雄人物啊！」柯文哲說，「最後一次看到他，看到他穿著睡衣出來會客，就知道他身體狀況不太好，之後就不太想去打擾了。」現場記者也追問，是否會去北榮探望李登輝？對此柯文哲則態度保留，表示「現在傳聞太多了，等消息確定以後再說。」柯文哲說，「要先聯絡家屬，等安排好以後再去探望，不然直接過去會造成人家困擾」。而有消息傳出，柯文哲打算在昨天下午民眾黨每週例行黨政會報後，前往榮總探視李登輝，但卻遭到家屬及李登輝辦公室主任王燕軍婉拒。針對這樣的說法，柯文哲今天上午並未接受媒體訪問，而是由發言人陳智菡代為回應。「經過跟家屬了解後，市長評估認為現在並不是那麼適合探視的時候。」陳智菡說，「市長認為要把多一點時間留給家屬、家人，若去只是讓自己被看見的話，其實這不是柯文哲個性。」而現場媒體也追問，是否有遭到拒絕的情況？對此陳智菡也否認婉拒一說，並表示不前往探視是與家屬及王燕軍溝通後的結果。