政院修法跨大電子支付範圍　將來電支電票可互相轉帳

民眾在日常生活中使用電子支付或電子票證消費的風氣逐漸流行，為了整合電子支付、電子票證系統，符合支付工具虛實整合的潮流，行政院院會今（30）日通過金管會提出的《電子支付管理條例》修正草案，將送立法院審議。將來修法通過後，民眾可望使用電子支付、電子票證以外幣儲值，且各家電支和電票之間還可互相轉帳匯款。金管會官員表示，該修法草案有四大重點，包括擴大電子支付機構業務範圍發展產業、開放跨機構監互通金流服務、增加民眾支付便利性、健全產業經營發展友善環境。官員指出，將來立院修法過後，將放寬外幣儲值管道及方式，目前電子支付或票證的儲值是用新台幣，未來就可以直接購買外幣，用外幣儲值。此外，各家電子支付和電子票證之間，也可以互相轉帳。舉例來說，民眾Ａ可以用街口支付轉帳到民眾Ｂ的悠遊卡帳戶中，至於手續費率多少，之後會再研議。官員也說，修法通過後，會擴大電子支付的範圍，包括金融商品(服務)之代理收付款項服務，改採「原則開放、例外禁止」之管理方式。此外，透過跨機構共同平台，將來各家電子支付給予的紅利點數，也可以整合使用。行政院長蘇貞昌在院會中裁示，金管會提出加速普及行動支付，讓人民生活更便利，是數位經濟發展政策中重要一環。科技進步很快，政府也要趕上變化，法令也要修改，現在行動支付、電子支付不夠普及，今天提出本案也是要大家與時俱進，佈置更好的環境，懂得用才會更好。蘇貞昌說，本條例修正，要將原本「電子支付」、「電子票證」二元化管理的法制統合為一，透過擴大電子支付機構的業務範圍，開放跨機構間互通金流服務，增加民眾支付的便利性，可為我國電子化支付及行動支付營造良好發展環境，加速普惠金融的推動，是我國儲值支付工具發展的重大里程碑。