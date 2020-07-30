公視國際影音平台爭議　民眾黨：將推動「公媒法」立法

文化部委託公視打造國際影音平台案引發程序爭議，為求國際影音平台案通過，公視總經理以辭職換取前導案在董事會通過，沒想到文化部昨（29）日態度大轉彎，宣布終止國際影音平台委託案。公視遭質疑無視程序正義與委託案不符宗旨，台灣民眾黨今（30）日舉行記者會表示，立院新的會期將推出公共媒體法的黨團版本，盼能儘速通過立法。民眾黨立院黨團總召賴香伶指出，對於這次文化部委託打造國際影音平台事件，顯示黨政軍至今仍未退出媒體，引發大家對黨政軍退出媒體的疑慮，民眾黨對此表示遺憾。即使文化部長李永得昨天上公視節目說了過程中的想法，但是不脫公廣集團年度預算來源非常少，要透過各種補助專案來形成媒體結構發展，對一個國家公共媒體的領頭羊，其實是畸形，所以一定要面對財源不穩定問題。賴香伶表示，文化部應該調查、到立院報告說明，公廣集團這幾十年來是否已經污著。賴香伶呼籲，擱置多時的《公共媒體法》立法也應該啟動，公廣集團董事應該更多元，希望支持勞工董事能夠入法，能扮演吹哨人的角色。民眾黨立院黨團幹事長高虹安表示，公視年度預算一年10億，但是公視旗下台語台、客家台的產製計畫一年要16億，為了接受補助與標案，公視已經變成「打工仔」，導致在內容上恐怕有所取捨，希望公視能回到最原始的初衷。高虹安表示，下個會期會推出民眾黨的公媒法立法版本，加速推動立法，期許公視獲得穩定財源後，才能真正媲美日本NHK、英國BBC。