爆遠航掏空案有藏鏡人！黃國昌怒批：不會良心不安嗎？

▲前立委黃國昌針對遠航案發文。（圖／翻攝黃國昌臉書）

▲遠東航空董座張綱維。（資料圖／記者林柏年攝）

去年底遠東航空無預警停飛，更爆出財務危機，最終遭交通部廢止民用航空運輸業許可。遠航董座張綱維涉及掏空資產3.9億元，今（30）日遭台北地檢署起訴，另外涉嫌配合放貸的前合庫銀行董事長廖燦昌等人也因違反銀行法的背信等罪遭起訴。對此黃國昌也怒批，「站在廖燦昌與張綱維背後的藏鏡人，搞掉國家這麼多錢，不會良心不安嗎？」黃國昌今（30）日也在臉書發文大罵，「在遠航弊案中，廖燦昌最可惡之處，就是從頭到尾都在幫張綱維亂搞」，黃國昌也指控「除了當初在合作金庫董事長任內違法施壓放款22億之外，更扯的是，到廖燦昌後來在2019年已成為第一金董事長後，遠航一堆爛事也都已被掀出來了，還在幫張綱維喬事」。黃國昌也指出，「今年年初，廖燦昌繼續與張綱維聯繫，在幕後透過有力人士，想辦法幫張綱維向高層爭取遠東復航。後來，交通部在龐大社會壓力下，不敢放水，堅持廢照，才未成功。當時，這個結果，還讓廖燦昌覺得驚訝，非常錯愕」。這讓黃國昌忍不住怒轟，「這種傢伙，把銀行金庫當成自己攀附權貴的工具，把公司治理、銀行專業棄如敝屣，竟然穩坐公股銀行董事長，一家換一家，簡直是離譜至極、臭不可聞。然後，苦果都是納稅人在承擔」。黃國昌還說，「現在，財政部再次准了廖燦昌的辭職。第一次是2017年因慶富弊案辭職。但是，站在廖燦昌背後的藏鏡人，仍未現身」，這讓黃國昌最後想問：「讓爛人搞掉國家這麼多錢，你的良心不會不安嗎？」（編輯：潘毅）