直播／李登輝病逝享耆壽98歲　北榮出面說明

前總統李登輝今年2月因喝牛奶嗆到，造成肺部浸潤，送往台北榮總住院長達5個多月，其健康狀況一直備受外界關注。由於李登輝已98歲高齡又有多重慢性疾病，在住院過程中反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，在醫療團隊搶救後仍不幸在今（30）日晚間7點24分與世長辭。台北榮總召開記者會對外說明，最新狀況，讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶您了解。