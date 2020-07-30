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直播／李登輝病逝享耆壽98歲　北榮出面說明

編輯林莞茜/綜合報導-2020-07-30 20:41:14
▲ 李登輝病逝，享耆壽98歲。（圖／NOWnews資料照）
前總統李登輝今年2月因喝牛奶嗆到，造成肺部浸潤，送往台北榮總住院長達5個多月，其健康狀況一直備受外界關注。由於李登輝已98歲高齡又有多重慢性疾病，在住院過程中反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，在醫療團隊搶救後仍不幸在今（30）日晚間7點24分與世長辭。台北榮總召開記者會對外說明，最新狀況，讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶您了解。

 

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