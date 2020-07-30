李登輝政壇縱橫40餘年　翻轉台灣政治格局

▲前總統李登輝小檔案。（圖／NOWnews資料照）

▲前總統李登輝家族列表。（圖／NOWnews資料照）

▲前總統李登輝生平大事記。（圖／NOWnews資料照）

前總統李登輝2020年7月30日於台北榮民總醫院病逝，享耆壽98歲。從他踏入政壇至今40餘年，政壇沉浮之餘，社會上不同政治光譜的人們，對他往往有著截然不同的評價。但不可否認的是，李登輝對台灣政壇、台灣的民主化進程，都是個絕對不可能抹滅的存在。李登輝出生於西元1923年，日治時代的三芝，其父李金龍是日治時期的警察。1943年他從台灣前往日本，就都京都帝大農學部農經系（現今的京都大學），直到1945年日本戰敗，李登輝回台就讀國立台灣大學農經系。1949年畢業後，於1952年獲得中美基金獎學金赴美進修，於愛荷華州立大學取得農業經濟碩士學位，次年回台，於農復會就職。1964年，李登輝獲得美國洛克菲勒農業經濟協會以及康乃爾大學聯合獎學金，再度赴美攻讀農業經濟博士，1968年獲得學位，回台後獲聘為台大教授及農復會技正。一直到了1971年，李登輝在前監察院長王作榮的引薦下，以農業問題專家身分見到了即將擔任行政院長的蔣經國，同年他加入了國民黨。次年，蔣經國組閣，推行「催台青」政策，本省籍閣員的比例一口氣由嚴家淦內閣的2.6%，提升為30%，李登輝就在這樣的大環境下，以49歲的年齡延攬入閣擔任政務委員，成為史上最年輕的閣員。也展開了他的政治生涯。走入政壇的李登輝，歷任台北市市長、台灣省政府主席，到了1984年，因為原副總統謝東閔退休，前總統蔣經國欽點李登輝擔任中華民國第七任副總統。1988年，因為蔣經國在任期中去世，李登輝繼任，站上了台灣政壇的最高峰。也成為中華民國史上第一任台籍總統。從1988年到2000年，長達12年間的執政，李登輝掌控了當時一黨獨大的國民黨政權，也引起不少非李系政治人物的不滿。但在李登輝執政期間，他繼承蔣經國臨終前解嚴的遺志，於1991年宣布終止「動員戡亂時期」，並展開第一次修憲。1992年，萬年國會終於成為歷史，1994年，台灣省、台北市、高雄市長進行首次直選，1996年，台灣更進行了首次總統直選。只不過，在他執政中後期，國民黨內部「主流派」與「非主流派」的鬥爭愈發激烈，1993年原本國民黨內的次級政團「新國民黨連線」出走成立新黨，1996年的總統大選中，原國民黨籍的林洋港、郝柏村以新黨名義搭檔參選，陳履安也以無黨籍名義參選，但最終李登輝仍以54%的得票率，連任中華民國第九任總統，也是中華民國第一個公民直選的國家元首。在第八任及第九任總統任內，國民黨內主流派及非主流派的衝突愈發激烈，直接導致非主流派出走，到了1999年總統大選前，又因為凍省與宋楚瑜決裂，導致省政府系的菁英脫離國民黨。隨著2000年3月18日總統大選由民進黨提名的陳水扁勝選，李登輝實現了「在任內和平轉移政權」的理想，也讓台灣完成了第一次的政黨輪替。但也為此，讓國民黨內長期不滿李登輝的勢力爆發，要求其辭去黨主席一職。3月24日，李登輝辭去國民黨主席一職，交由連戰代理，正式離開國民黨中央。但直到次年9月21日，由於李為新成立的台灣團結聯盟候選人站台，才遭國民黨撤銷黨籍，此後，李登輝便一直以無黨籍身分活動。雖說李登輝在2000年卸任總統，但並不表示他在政壇上的影響力僅止於此。事實上，2001年8月成立的台灣團結聯盟，便一直以李登輝為精神領袖，吸引了原國民黨本土派及民進黨部分政治人物轉投，首任黨主席為李登輝執政時的內政部長黃主文，在政治光譜上被視為是泛綠陣營。不過隨著李登輝逐漸淡出政壇，2007年之後，台聯在時任黨主席黃昆輝主導下開始「清黨」，讓不少政治人物轉而投向民進黨，2008年轉型為柔性政黨，立委席次首次掛零。到了2016年立委大選，席次再度掛零，台聯宣布資遣全部員工，也算是以李登輝為主的政治勢力正式告一段落。不過，李登輝執政時，現任總統蔡英文曾任李登輝「特殊的國與國關係」研究報告的主筆人，蔡英文執政後也多次探視請益，從蔡英文的兩岸及國際政策上，其實都可以看到李登輝歷年來的主張及看法。無論喜歡或不喜歡李登輝，都不能抺滅，是他，改變了中華民國最近四十年的政治生態。