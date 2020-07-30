長子李憲文早逝　李登輝夫婦最大的遺憾

前總統李登輝過世，享耆壽98歲。李登輝縱橫政壇數十載，留下褒貶不一的評價，但可以確定的是，在台灣民主化的過程中，他扮演了重要的推手角色。在李登輝將近百歲的一生之中，心裡最大的遺憾，莫過於摯愛的獨子李憲文32歲早逝，白髮人送黑髮人。李登輝1949年和妻子曾文惠結婚，育有一個兒子李憲文，和兩個女兒李安娜、李安妮。1950年出生的李憲文，建國中學、文化大學政治系畢業後，曾赴日本短期深造，回台後就讀文化大學三研所博士班，也當過中華日報記者。年紀輕輕的李憲文竟罹患鼻咽癌，1982年3月病逝於台大醫院，享年僅32歲。李憲文過世當時，李登輝才剛從台北市長一職轉任台灣省主席不久，正一步步爬上權力階梯，不料，突然白髮人送黑髮人，讓李登輝夫婦大受打擊，成為心中永遠的痛。 根據媒體報導，李憲文過世時，李登輝悲慟落淚，他擔心李憲文躺在停屍台上會冷，抱著兒子的屍體一步步走向停屍間，陪兒子走完人生最後一程，流露無盡的悲痛與疼惜。李憲文和妻子張月雲1979年結婚，兩年後生下女兒李坤儀，小名「巧巧」，巧巧才8個月大的時候，李憲文就病逝。於是，李登輝把所有愛都轉移到巧巧身上，非常疼愛這個小孫女。李登輝還曾透露，戒菸、戒酒，都是為了巧巧。2015年12月15日，李坤儀和交往7年的凱渥香港分公司總經理趙贊凱結婚，下午在濟南教會舉行婚禮，晚間於文華東方酒店設宴。疼愛有加的孫女出閣，圓了李登輝晚年最大的心願。當時李登輝受訪問時哽咽地說，「我會嘸甘（捨不得），但還是要放手」。李坤儀2018年生下大女兒，隔年年底又生下二兒子，李登輝歡喜抱曾孫，讓他在走到人生的終點之前，還能享受到含飴弄孫的喜悅。