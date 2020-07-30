李登輝辭世　蔡英文不捨：全力協辦治喪事宜

前總統李登輝今年2月8日因喝牛奶嗆到，導致呼吸困難到台北榮總治療，後因吸入性肺炎與心臟衰竭，一直沒有出院；30日因敗血性休克及多重器官衰竭，於晚間7時24分與世長辭，享耆壽98歲。對此，蔡英文總統透過總統府秘書長表示不捨與哀悼，也期望家屬節哀，總統府及相關部門將全力協助家屬辦理治喪事宜。總統府秘書長蘇嘉全表示，蔡英文在得知李登輝辭世後，表達了最深的哀悼與不捨，也期望家屬節哀，蔡英文認為李登輝在台灣民主歷程上的貢獻無可取代，他的離世是國家的莫大損失；同時蔡英文也指示總統府及相關部門全力協助家屬辦理治喪事宜，務使治喪儀典哀榮隆重。蘇嘉全表示，1988年李登輝繼任總統後，即終止動員戡亂、廢除臨時條款，也啟動修憲，推動國會全面改選、總統直接民選，逐步合理化政府體制，並在1996年當選為我國第一位民選總統。在李登輝任內，台灣結束了威權體制、邁向民主轉型，開創今日民主政治的基礎格局，終成為亞洲民主典範、傲然立世，也因此受國際媒體譽為「民主先生」。蘇嘉全指出，李登輝致力推動強化中華民國主權國家地位，對於建構台灣主體性、凝聚國家認同，有歷史性的貢獻，在歷史的關鍵點，感謝李登輝選擇民主、選擇台灣，並以堅毅的領袖精神，引領國家走出威權幽谷，走向台灣本位與人民優先的道路。他是大家永遠的「阿輝伯」，相信台灣人民將永恆懷念他的貢獻。此外，總統府發言人丁允恭也說，關於李登輝治喪的相關事宜，依照往例，會由總統明令治喪大員，總統府也將召開治喪大員會議，並成立工作小組，在尊重家屬的意願、符合慣例體制及卸任元首身份的原則下，妥善辦理李前總統身後事宜。明（31）日上午蘇嘉全在召開治喪工作會議後，將再進一步對外說明。