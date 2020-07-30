李登輝辭世　賴清德：會更努力深化台灣民主、堅守主權

前總統李登輝今年2月8日因喝牛奶嗆到，導致呼吸困難到台北榮總治療，後因吸入性肺炎與心臟衰竭，一直沒有出院；30日因敗血性休克及多重器官衰竭，於晚間7時24分與世長辭，享耆壽98歲。對此，副總統賴清德晚間在臉書發文哀悼，感謝李登輝在他從政路上的勉勵，未來會持續深化台灣民主、堅守主權，讓代代台灣人都能在民主自由的土地上安居樂業。賴清德表示，李登輝的辭世，是國家巨大損失；對我而言，則是失去了一位亦師亦友的溫暖長者，對此他深感難過與不捨。李登輝作為台灣第一位民選總統，主政12年間，排除重重障礙，開啟寧靜革命，以和平的方式，帶領台灣走過民主化最關鍵的時刻。從修憲、終結萬年國會到推動總統直選，奠定了台灣成為民主國家的重要基石。在面對1996年台海飛彈危機時，臨危不亂的決策風格，穩住民心，維持區域安全。2000年時，將政權和平移轉，開啟了台灣政黨輪替的民主新頁。李登輝睿智地帶領台灣度過驚濤駭浪的民主化過程，讓台灣蛻變成為一個現代的民主國家。賴清德提到，他的老家萬里，與李登輝的老家三芝就在隔壁，李登輝視他如厝邊鄰家的後輩，而賴清德則敬他如諄諄善誘的長者。即使卸任後，李登輝仍心繫台灣前途，他們兩人曾在台南餐館裡、脫下西裝，暢談國家未來。當時李登輝曾提及，要不斷地深化台灣政治改革，不僅僅是司法改革、年金改革、轉型正義的落實，也特別提到憲政改革中18歲公民權等問題。李登輝也不斷地給賴清德建議與勉勵，要賴清德告訴台灣人民「政黨存在的價值、國家未來的發展方向、及如何增進人民的福祉」而這些，也正是賴清德從事政治工作的初衷；賴清德也感謝李登輝在他從政不同時期中，給予許多勉勵，從不吝分享人生哲學及為政之道，就是謙虛、冷靜和忍耐，權力越大越要保有崇高的道德和堅定的信仰。賴清德強調，會更努力持續深化台灣民主、堅守主權，讓代代台灣人都能在民主自由的土地上安居樂業。生命殞落雖有時，但李登輝留留下來的民主精神會永遠長存。