李登輝病逝！日本人「真情反應」曝光　台人一看狂冒問號

▲日本網友哀悼前總統李登輝。（圖／翻攝日本Yahoo新聞網）

▲前總統李登輝病逝。（圖／NOWnews攝影中心）

台北榮民總醫院今（30）日表示，前總統李登輝於晚間7時24分辭世，享耆壽98歲，消息傳出後令各界相當不捨，而在第一時間不只國內新聞報導，日本媒體以及論壇都掀起高度討論，其日本人的真實反應也引發台灣網友熱議。在李登輝病逝消息曝光後，日本《Yahoo》新聞以及NHK等媒體都紛紛報導，內容多數提到，李前總統是在日治時期的台灣出生，曾赴日本京都帝國大學就學，二戰後回到台灣，在日本政壇等各界擁有許多知己，是知名的親日家。消息經報導後，超過三千位日本網友留言表示「我感謝日本政府與總統李登輝共同建立的日台關係」、「感謝李登輝總統，您是一位優良的政客」、「由於前總統李登輝，在日本附近存在一個親日民主國家，我真誠地為靈魂祈禱」、「這樣的政客並不會經常性出現，我誠心用靈魂祈禱」、「我們要向台灣人民表示誠摯的哀悼，以紀念前總統李登輝去世，我認為這是一個失去父母的孩子的感覺。」而該留言串也被轉自 PTT ，不少網友紛紛回應「日本人也知道李登輝嗎？」、「我看那留言數已經破千了...日本人怎麼這麼關心李前總統？」、「日本知道他喔？」、「日本所有的新聞網站都是頭版頭」、「可見李登輝的影響力啊」、「李登輝真的是傳奇人物，涵蓋台日兩邊的關係」。事實上，前總統李登輝生於1923年，當時台灣仍是日本統治，之後進入台灣大學農學院，在太平洋戰爭期間，加入了日本陸軍，並在服役期間目睹戰爭結束，隨後又到美國康乃爾大學攻讀農業經濟博士，隨即返國擔任台灣大學教授，李登輝在成長過程中，基礎教養階段深受日本教育影響，學術上則以美國所受高等教育為最高成就。2015年，李登輝曾經接受日本雜誌採訪提到，本來直至七十年前為止，日本和台灣原本就曾經是同為一國，因為曾經同為一國，因此不存在台灣和日本打仗的事實，我志願進入陸軍，而我的兄長李登欽則志願進入了海軍，當時我們兄弟倆無疑是作為一個「日本人」，為了祖國而戰。但到底對台灣而言，維持現狀究竟是指什麼意思？那就是維持台灣是台灣，中國是中華人民共和國的意思，對台灣而言的「現狀維持」即是表示著台灣與中國是個別的「存在」，那是因為高唱「獨立」而在國際社會引起摩擦是不必要的，我自己本身也從未主張過。種種事蹟都可見，李登輝的一生周旋在台灣、日本、中國的時代糾葛當中。（編輯：張嘉哲）