NOW早報／前總統李登輝病逝享耆壽98歲　榮總晚間說明

前總統李登輝病逝享耆壽98歲 榮總晚間說明





前總統李登輝今年2月初，因為喝牛奶嗆到後住進台北榮總醫院，數個月來一直住在榮總中正樓22樓的總統病房，先前多次傳出病逝消息，引發各界關切，榮總醫院在昨（30）天晚間發出聲明，證實前總統李登輝已經於今日晚間7：24病逝，享耆壽98歲。





榮總醫院也在今日晚間七點多發出聲明，聲明全文如下：



一、李前總統109年2月8日晚間，於家中進食時不慎嗆咳，因呼吸困難，緊急送到臺北榮總，檢查發現有吸入性肺炎及心臟衰竭，後續合併兩側肺部肋膜積水及急性腎損傷，由醫療團隊全力照護。



二、2月17日傍晚，坐輪椅於病房區活動時，突發心因性休克，立即進行CPR急救後使用呼吸器。由於李前總統已98歲高齡，本身又有多重慢性疾病，抵抗力弱，住院過程中反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，雖經醫療團隊全力救治，仍無法挽回，於7月30日19時24分與世長辭。



三、李前總統家屬對於醫療團隊辛苦照顧及總統、副總統、行政院長等各界關心，表達誠摯感謝。



▲前總統李登輝30日病逝，享耆壽98歲。（圖／記者陳明安攝,2017.03.31） 今日天氣／西半部多雲到晴！東半部偶有局部短暫雨





今（31）天西半部地區大多為多雲到晴、高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，東半部及屏東地區不定時有局部短暫陣雨，午後各山區有局部較大雨勢發生機率，前往山區活動請留意天氣變化。另外，基隆北海岸及恆春半島沿海空曠地區將有8至9級強陣風，沿海作業活動請注意安全。





放久致癌風險恐飆高！食藥署8月起停用這36款胃藥





衛生福利部食品藥物管理署昨（30）日表示，在經搜集國內外安全性評估資料及與臨床效益及風險後，為確保民眾用藥安全，自8月1日起，含雷尼替丁（ranitidine）成分的藥品，暫停於國內供應、銷售，若有藥商、藥局及醫療機構經查獲違規，將依法嚴懲最高開罰150萬。





食藥署表示，目前已要求藥品許可證持有商應於明日前提交含ranitidine成分藥品安全性評估資料，而在經過搜集國內外安全性評估資料評估其臨床效益及風險後，考量ranitidine藥品中不純物N-亞硝基二甲胺(N-Nitrosodimethylamine, NDMA)之含量，會隨著儲存時間增加或儲存高於室溫下而上升，進而導致NDMA含量可能超出每日可接受攝取量96 ng。



食藥署指出，目前我國核准含ranitidine成分的藥品許可證共有36張，其保存期限多數為2至4年，因無法確保於保存期限屆滿前，其NDMA之含量均能低於每日可接受攝取量96 ng，因此，為確保民眾用藥安全且考量我國有其他藥品可供替代，食藥署下令要求醫療機構、藥商、藥局暫停於國內供應、銷售或使用含ranitidine成分藥品。





食藥署呼籲，我國醫療機構、藥商、藥局應恪守相關規定配合辦理相關作業，切勿持續供應、銷售或使用相關產品，並已責成所轄衛生局加強查察，如經查獲違規，將依消保法嚴懲，開罰新台幣6萬至150萬。食藥署也提醒正在使用含ranitidine成分藥品的民眾，該成分藥品主要用於胃灼熱、消化不良（酸引起）、胃酸過多、十二指腸潰瘍等，若是依醫師所開立處方用藥者，切勿隨意自行停藥，以免影響疾病治療，如有用藥疑慮，可與醫師討論選用其他適當藥品；若是自行從藥局或藥粧店購買者，則建議暫時停止使用。





另食藥署表示已接獲部分業者主動通知，經其評估後已自主啟動市售效期內含ranitidine成分藥品回收作業。 後續也將持續執行藥品中亞硝胺類不純物風險管控措施，以確保藥品品質安全，且與國際合作，如國內有受影響之藥品，將即時公布資訊，並透過多方管道提醒醫療人員及民眾注意，以保障民眾用藥安全。



▲我國核准含ranitidine成分的藥品許可證共有36張。（圖／食藥署提供）

小煜老婆是「兇版佐佐木希」 穿真理褲跳舞震暈10萬粉





自《模范棒棒堂》出道的楊奇煜（小煜）29日在社群網站宣布閃婚，他的太太被老司機認出是在無名小站爆紅、上過表特版的正妹護理師言兒（李顏言），而言兒多張身穿比基尼的火辣私照，以及著真理褲跳兔子舞的養眼影片也一一曝光。





今年28歲的言兒曾任職長庚、台大醫院，外型神似日本女星佐佐木希，早年就是人氣頗高的無名正妹，也是表特版引爆討論的美女護理師，現在則是IG有10.7萬追蹤數的網美，從言兒分享的泳裝照中，可見她擁有牛奶色肌膚及傲人上圍，身材凹凸有致，令人驚豔。



言兒過去上傳一段戴兔子造型帽跳舞的短片，片中她身著中空短T搭配粉色真理褲，不停對鏡頭耍萌放電，前凸後翹的S曲線畢露，網友看完無法招架，「好療癒」、「可愛兔子言」、「可以養兔子嗎」、「又心跳了」！



▲言兒臉蛋、身材姣好。（圖／言兒IG）

10人集資中威力彩頭獎要離職？台新：純屬網友虛構





威力彩27日開出頭獎總獎金31.2億元，由2注分得，各抱走15億6247萬3476元，並分別從台北市及南投縣開出。不過，網路盛傳開在台北市的這注是由台新銀行法金部門10人集資包牌，而且昨（30）日已主動集體離職。對此，台新銀行表示「網路瘋傳本行法金同仁包牌中頭彩，爆發集體請辭云云，純屬網友虛構。」





連續47期頭獎摃龜的威力彩，頭獎總獎金累計高達31億2494萬6952元，也打破2015年4月23日史上最高威力彩頭獎總獎金30.04億元的紀錄，不過，開獎結果是2注分得，各抱走15億6247萬3476元，分別開在台北市大安區大安路一段187號「彩盈寶彩券商行」，以及南投縣竹山鎮社寮里大公街69號「大運發商行」。



由於開在台北市的這注是花5600元電選包牌，因此除對中1注頭獎，還有中7注貳獎、6注參獎、42注肆獎，總共抱走15億8980萬0807元，也引發討論是不是集資包牌。昨日下午更有網友在批踢踢（PTT）八卦版爆料，威力彩在台北市大安區的頭獎中獎人，是台新銀行的法金部門10個人包牌，年齡都不到40歲，而且剛剛得知隔壁銀行部門通通提離職。對此傳言，台新銀行則回應，經人資部門調查，並無所謂集團離職情況，網路瘋傳本行法金同仁包牌中頭彩，爆發集體請辭云云，純屬網友虛構。



▲威力彩27日開出頭獎總獎金31.2億元，由2注分得，各抱走15億6247萬3476元。（圖／記者顏真真攝）

12生肖智商排行曝光！「3生肖」最聰明 第一名善於偽裝





人的智商高低，除了靠後天學習外，難道也與出生年份有關嗎？專門研究風水、八字與生肖命理的《金城風水館》近日就特別分析，12生肖的智商排行，其中「3生肖」最聰明，排行在前三名，快來看看自己是不是高IQ的人吧！



