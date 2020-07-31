締造和平移轉政權歷史　李登輝受封「台灣民主先生」

台灣首位民選總統李登輝於7月30日晚間7點24分病逝於台北榮總醫院，享耆壽98歲。他曾贏得「台灣民主先生」的封號，主政台灣12年期間，宣布終止動員戡亂時期、歷經6次憲政改革、開放總統與直轄市長直選等，實為推動台灣民主化進程的重要推手。李登輝生於1923年，歷經日本殖民時期、第二次世界大戰、國民政府、戒嚴與解嚴，政治生涯橫跨藍綠。他自小在台灣接受日式教育，有個日本名叫「岩里政男」，中學畢業後進入日本京都帝國大學農學部農業經濟系就讀，二戰後被迫返回台灣，自台灣大學畢後先後赴美攻讀碩士及博士學位，學成後回台獲聘為台大教授及中國農村復興聯合委員會（農復會）技正。1972年獲時任行政院長蔣經國重用，開始步入政壇，擔任行政院政務委員，之後陸續出任台北市長、台灣省政府主席，1984年任副總統，4年後因前總統蔣經國逝世，便由李登輝接任，不過蔣經國中意的接班人是否為李登輝，李登輝自己也表示「不得而知」，同時他也代理國民黨主席一職。1990年代，是李登輝權力的黃金時代，時任國民黨主席的他，黨內爆發「主流派、非主流派」之爭，之後李登輝與本土派及當時在野黨民進黨，確定了國會全面改選與總統直選等改革，而他自己就成為首位民選總統，不過也讓國民黨因此分裂。2000年李登輝宣佈不競選連任，由民進黨陳水扁當選總統，台灣締造首次「政黨輪替」歷史，但仍無法抵擋大批國民黨支持者的怒火，李登輝也為此辭去國民黨主席職務以示負責，隨後因替台灣團結聯盟站台被開除黨籍，自此成為台灣團結聯盟的精神領袖。不過回顧當代歷史，許多國家在政治民主化的過程中，常會引發流血內戰或軍事政變，但台灣的政黨輪替是以「和平移轉」方式交接，完成理想，也讓李登輝獲得各國讚譽，受封「民主先生」的封號。