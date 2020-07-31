2年前才和解　阿扁悼李登輝：一笑泯恩仇竟是最後一面

前總統李登輝30日晚間病因敗血性休克及多重器官衰竭病逝於台北榮總，

享耆壽98歲。前總統陳水扁晚間回顧李扁兩人和解過程，並願

▲2004年陳水扁總統尋求連任，前總統李登輝為他站台。(圖/達志影像／美聯社)

李前總統在天之靈安息。陳水扁表示，2018年1月15日是李登輝農曆與國曆同一天的96歲大壽，為了趕在李前總統生前政治和解，一笑泯恩仇，專程前往翠山莊親向李前總統恭祝心目中的「台灣民主之父」萬壽無疆。只是沒想到二年半前的祝壽之行，卻成為前後任台灣總統最後一次的見面。陳水扁說，李前總統揮淚看著拄杖的阿扁背影離去，讓阿扁不禁想起2000.5.20完成首度政權移交後，親送李前總統離去時的巨人背影，那是台灣精神、台灣文化、台灣歷史的縮影。如今再也看不到台灣這艘民主之船「老船長」李前總統的背影了。這是台灣從威權走向民主運動的重大損失。陳水扁表示，李前總統曾跟他說過，2000年總統大選後，他本來打算在九月才辭去國民黨主席職務，但看到國民黨內部的亂象，他再做黨主席也沒意思了。如果李前總統不要那麼早辭去國民黨主席，以他的民主氣度，對第一次政黨輪替後的政局穩定將會做出更大的貢獻。李前總統曾在總統官邸期許阿扁，「你要好好做，不是做四年，而是要努力做八年」。或許這也是李前總統願意帶領228牽手護台灣的原由之一。「阿扁心存感激！」陳水扁最後敬請李前總統夫人曾文惠和全體家人節哀保重，李前總統在天之靈安息。