高雄市議長補選結果出爐　國民黨曾麗燕當選

▲高雄市議會議長補選，國民黨祕書長李乾龍也特地南下督軍。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.31）

▲曾麗燕亮票投給自己。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.31）

▲國民黨拿下高雄市議長補選議長寶座，國民黨議員們也在現場比三開心合照。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.31）

高雄市議長許崑源過世後，由副議長陸淑美暫代理議長一職，補選則在今（31）日登場，佔議會多數的國民黨團推出資深議員曾麗燕，民進黨團則推出有三屆議員資歷的議員張勝富出馬，經投票唱票結束，確定高雄市議長補選由國民黨曾麗燕取得出席過半數的35張選票，拿下補選議長寶座。新任高雄市議會議長曾麗燕是夫婿是前立委林宏宗，曾麗燕是高雄市連任四屆的資深市議員，此次當選，也成為高雄市議會繼民進黨籍康裕成後，第二位的女性議長。高雄市議會原有66席議員，議長許崑源過世剩65席，目前國民黨團有32人，民進黨團26人，無黨團結聯盟4人（含吳益政），另有時代力量2人、無黨籍議員1人，藍營仍佔據人數優勢，在國民黨、民進黨兩黨均祭出甲級動員及黨紀處分的情況下，65名議員全數到齊。此次補選也被視為國民黨主席的第一場主席大位保衛戰，國民黨祕書長李乾龍也特地南下督軍，國民黨有不能輸的壓力，國民黨意願大多穿著正式的服裝，似乎是為了投票後的議長宣誓就職暨交接典禮做準備，看的出來國民黨對這場補選是勢在必得。國民黨議長補選候選人曾麗燕投票前也向到場的議員握手致意，並和競爭對手民進等提名的張勝富握手，一個人比1一個人比3，兩人都不忘為自家黨所提名的候選人宣傳。退出民進黨黨團運作的綠營議員黃明太沒有穿著代表民進黨籍的背心出席，因此他也在現場成為雙人馬遊說拉票的對象，但民進黨已祭出若違反者將依民進黨黨紀律評議裁決條例第三十三條、第四十條移送中央評議委員會議處，因此黃明太的投票意向也格外受到關注，最後黃明太仍投下張勝富一票。此次高雄市長補選就有兩位高雄市議員李眉蓁和吳益政參選，兩人分別代表國民黨、民眾黨參選，因此這場議長補選也特別引人注目，吳益政在會前受訪時就表示會投國民黨推舉的曾麗燕一票；國民黨吳利成、時代力量林于凱第一次唱名未到，所以進到第二輪領票、投票，65名議員最後全數投票。現場補選監票員民進黨總召韓賜村推舉他自己和鄭光峰，國民黨總召曾俊傑則推舉陳若翠、邱于軒，無黨團結聯盟推舉陳善慧，兩黨並推舉陳善慧為主任監察員，隨後唱名領票；開票過程中當唱名唱到時代力量林于凱、黃捷、兩名議員均投林于凱，退出國民黨黨團運作的吳利成，以及無黨團結聯盟四人均投給曾麗燕，曾麗燕幾乎已篤定當選，現場國民黨議員掌聲不斷。唱票完成，國民黨曾麗燕拿下過半數35票、時代力量林于凱2票、民進黨張勝富27票，一票無效票是蔡金晏投下，蔡金晏表示選票不慎勾破，對曾麗燕感到抱歉；據了解，國民黨黨主席江啟臣第一時間就打電話向曾麗燕道賀，國民黨議員們也在現場比出黨提名高雄市長候選人李眉蓁的號次「三」，在現場開心合照。