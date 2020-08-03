今日社論／李登輝遺留兩岸與憲改問題　蔡英文應一肩扛起

前總統李登輝7月30日逝世，他的去世宣告著一個時代的結束，但李執政的時代雖然讓台灣民主大步邁進，卻還是遺留下許多問題未解，雖然過去20年間已歷經陳水扁、馬英九、蔡英文三位總統，但這些缺陷依舊無解，各界無不期待高票連任的蔡英文能出手，完成李登輝未能完成的時代任務。李登輝遺留下的問題，第一個是台灣與大陸間的對峙局勢與互動關係；其次是歷經十五年，前後七次修憲後的憲法跛腳與權力失衡局面。一般認為，現今的兩岸局勢是由李登輝一手創下。前總統蔣經國生前解決的，包括解除戒嚴令、開放黨禁、報禁、大陸探親這個重要門檻，但後續的終止「動員勘亂時期」、通過《國家統一綱領》、成立海基會與中國大陸進行對等談判等，其實都在李登輝執政時期所完成。不過，從李登輝在1999年所提出的「兩國論」及「中國七塊論」，可以嗅出李在執政末期愈來愈強調「台灣主體性」，這也讓他與當時的國民黨非主流派漸行漸遠。有趣的是，蔡英文當時正是「兩國論」研究報告的主筆人，如今蔡的兩岸政策也可以看到許多李登輝「曾經提出卻來不及實現相關理論」的影子。事實上，李登輝對於兩岸關係的論點，多半都構築在「臺灣是一個主權獨立的國家，他的國號叫做中華民國」、「中華民國是一個主權國家，他的領土範圍在臺澎金馬」基礎上。也就是說，李並不實質把《國統綱領》視為是「必須執行」的指南與參照，而是將其視為達成台灣主權獨立性的手段。而2016年蔡英文執政以來，不難發現蔡的兩岸策略及尋求國際承認、奧援的手法，其實跟李登輝執政末期的概念如出一轍，在兩岸關係上，也以強化自身、拉攏外援，使台灣成為一個無法輕易為對岸文攻武嚇的存在，進而逐漸成為廣為世界所承認、接納的主權獨立國家為主。不過，這些論調卻讓北京深惡痛絕，也造成目前兩岸關係緊繃、難以正常交流的局面。李登輝沒有完成的另一個問題是「修憲」。事實上，國家正式啟動修憲工作是在李登輝執政時期。打從1991年開始，我國前後進行了七次修憲，時間跨越長達15年，就結果論而言，其實可以反推出李登輝當時的計畫：除打算將既有憲法改為三權分立制外，也打算將政制改為彷美國的總統制。合理推論，李推動修憲的目的除了推動民主化進程，也希望將長年一黨獨大的國民黨變身成為「台灣的國民黨」，將「外來政權」內化為「本土政權」。但隨著2005年陳水扁所主導的第七次修憲，已將現行憲法體制固定下來，而設置了一個「修憲超高門檻」的結果，可以看出這套現行憲法可能是為了博取最大政治利益，也為台灣現行憲政體制留下了巨大隱患。不過，隨著2008年及2016年兩次政黨輪替，藍綠都在實際的交替執政與監督中，兩大陣營發現目前憲政體制的最大問題，就是缺乏分明的權責系統與相互制衡的機制，包括總統有權無責、行政院長有責無權、考監兩院空有其名而難有其實…等，因此，近幾年來，才不斷有修憲的聲浪出現，而蔡在第二任總統任期也大膽提出修憲理念，並依計劃一步步落實中。身為現任總統的蔡英文，早年在大學任教後出任經濟部法律顧問、國安會諮委、國統會諮委等職，幾乎是出自於李登輝一手拔擢、培養，後來兩人的互動關係，也常被人形容「情同父女」。但李蔡的「父女之情」卻和宋楚瑜、陳水扁不同，因為宋、陳都一度和李登輝決裂，只有蔡英文始終保持密切關係。李登輝不但對蔡少有批評，甚至疼愛有加，李的最後一次公開露面，就是去年10月力挺蔡英文競選連任，2月李登輝住院後，蔡英文更每月都會赴榮總探視。蔡英文於7月30日晚間在臉書發表貼文，自稱在擔任總統後，親身感受領導國家面臨的諸多挑戰，和做決策時必須面對的艱難處境，才能體會到李登輝當年在重重挑戰中，帶領台灣走向民主，是帶著多麼堅決的意志。身為李登輝「兩國論」政策的召集人，現今的蔡英文正堅定地執行著李登輝當年構想，用實際行動去實踐「特殊的國與國關係」，但李登輝從執政初期就一直希望進行的憲政改革，卻遲遲未能完成。這一切曾經的遺憾，如今正交到蔡英文身上。於公，就如蔡所言，已經連任的總統不再有包袱，更何況是以817萬票的歷史紀錄連任，自然應該全力推動改革；於私，蔡英文可說是李登輝關門弟子，且情同父女，承繼李登輝意志，全力推動憲政改革自也是無可迴避。李登輝走了，但他的工作還沒做完，蔡英文能不能在未來的四年任期完成憲政體制的改革；還有很長的路要走。