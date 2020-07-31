民進黨團恭賀曾麗燕當選議長　曾麗燕感謝已故許議長貢獻

▲國民黨曾麗燕取得出席過半數的35張選票，拿下議長寶座。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.31）

▲代表民進黨團參選的張勝富表示，對於結果心情很平靜，黨團票票入軌，是個人努力不夠，並未取得跨黨派的支持。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.31）

高雄市議長補選由國民黨曾麗燕取得出席過半數的35張選票，拿下補選議長寶座，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁也恭喜曾麗燕議長高票當選，對於曾麗燕表示未來將會全力替她助選，李眉蓁則認為這是當然的，國民黨現在一定要團結起來，所以大家全力支持曾麗燕議長，在議長選舉完成後，未來8月15日就是全力支持3號李眉蓁。曾麗燕在就職致詞中提到：「這一年來，高雄歷經總統大選、罷免市長和即將來臨的補選市長，民心動盪，下個月15日，我們即將補選新市長。在此，我要強調，市政推動具有延續性，無論誰當選市長，對過去好的政策和建設規劃，希望能以市民權益為考量，繼續推動，盡快穩定政局，造福市民」，致詞中特別感謝已故許崑源議長對高雄市議會的高度貢獻，並且謝謝陸副議長代理議長期間的辛勞。新任議長曾麗燕表示，這次就是展現國民黨大團結，市長選舉只剩下15天，她會帶著38區的議員一起來衝市長選戰；曾麗燕說，許崑源議長七七時她曾和議長夫人林絲娛一起去上香，之後也會到前議長許崑源跟他說高雄市議長，國民黨守住了；而對於黨籍議員蔡金晏因選票被印泥汙損，甚至不慎勾破變成無效票一事，國民黨考紀會將函請高雄市黨部調查，並將依據調查結果建議，是否予以黨紀處分，對此曾麗燕則表示他並不清楚。國民黨秘書長李乾龍則指出，一直相信國民黨是團結的，但這也是責任的開始，8月15日的高雄市長補選才是真正的重頭戲，江主席對於這次的結果也非常高興，獲得無黨團結聯盟的支持，一開始大家當然有一些意見，但是最後仍然整合成功，對市長選舉一定有幫助。民進黨高雄市議會黨團也對曾麗燕議員表達恭賀之意，並期許曾麗燕議長未來能夠以議會大家長的高度發揮調和鼎鼐、維持議事順利進行，讓每一位議員都能夠充分行使議員質詢監督市政的職權，讓高雄市議會重新恢復光榮的傳統，民進黨團張勝富議員獲得27票，雖敗猶榮！民進黨團總召韓賜村議員指出，民進黨團也充分展現團結一致的戰鬥意志，黨團推派的議長參選人張勝富議員獲得27票，黨團成員除了黨籍25位議員及台聯吳銘賜議員共26票全數開出外，並獲得了范織欽議員情義相挺的一票，黨團特別對吳銘賜、范織欽議員表達感謝之意。代表民進黨團參選的張勝富則表示，對於結果心情很平靜，黨團票票入軌，是個人努力不夠，並未取得跨黨派的支持，感謝黨團同仁的支持，國民黨拿下議長寶座，目前議員又占多數，未來府會關係會如何？張勝富表示，這就要看新的議長的行事風格，以及怎麼跟未來的市長如何搭配，他也無法代表說明。時代力量議員黃捷說，目前議會分配的席次就是這樣，希望未來其他黨派和時代力量能夠爭取努力更多的席次，才有可能有新的、不一樣的改變，希望新議長上任後能回歸議會的正常民主程序，不要擅自變動議事規則，希望過去一年發生過的，包括像是抽籤才能決定質詢順序，或是剝奪發言權的事情未來都不會在議會發生，希望新任議長能夠尊重每一位議員，讓議會以民主的程序正常運作。