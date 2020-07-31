傳奇謝幕！明日起北賓開放民眾追思緬懷李登輝

前總統李登輝一生傳奇謝幕，總統府、李登輝家屬、內政部、外交部、國防部及國史館在今（31）日召開第一次治喪小組會議後，決定明（1）日上午10點開始，至16日下午5時止，將開放台北賓館供民眾緬懷追思，並遵照李登輝遺願，感謝國民自發追思，但婉拒機關團體參與，此外，民眾可自發獻花、但婉拒花籃與花圈。總統府發言人黃重諺表示，今天上午總統府召開了治喪小組的第一次工作小組會議，對緬懷追思、治喪，以及相關國際事務安排做規劃，並進行籌備，蘇嘉全、家屬代表李安妮、李安娜、總統府各局處、內政部、外交部、國防部及國史館都有與會。考量李登輝對國家貢獻卓著、聲望崇隆，因此蔡英文總統也已依〈國旗下半旗實施辦法〉下令全國機關、學校，從今日起降半旗3天，並於追思告別當日降半旗一日。此外，台北榮民總醫院將不會設置靈堂，而是在台北賓館設追思緬懷處所，開放時間為8月1日至8月16日、每日的開放時間為上午10點至下午5點；會場目前正在進行佈置，主要會呈現李登輝生前事蹟、重要談話等紀錄，以緬懷李登輝對國家一生貢獻。黃重諺也轉達家屬意願及李登輝的遺願表示，感謝國民各界關心、自發追思，婉辭機關團體參與；國人可以自發獻花追思、但婉謝花圈與花籃。另外，由於疫情因素，各國友人可能不便前來，台灣的各國代表處將設置簽到簿及追思處所，供國際友人表達慰問緬懷之意。黃重諺指出，近日總統也將組成國家大員會議，由蘇嘉全籌辦，並依慣例由副總統召集，治喪大員的組成，將體現國家對李登輝開創國家民主、多元新時代的崇隆與敬意，後需相關治喪事宜、告別式、追思禮拜、墓園等，相關細節也會持續規劃統籌，與家屬討論後一併對外說明。