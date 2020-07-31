和碩遲不拆違建　柯文哲飆罵建管處：再逼幾個自殺就可以

台北市長柯文哲今天上午在主持交通會報時，建管處的報告指出，和碩集團位於北投區立德路的商辦大樓，去年10月發現地下室B1的停車場違規改建成員工餐廳，目前累積裁罰金額已經達到126萬，不過至今並未拆除。對此柯文哲似乎相當不滿，飆罵建管處「講出來不好聽，再逼幾個自殺就可以了」。
建管處在今天上午的例行交通會報上，表示和碩集團位於北投立德路的大樓，地下室一樓的停車場違規作為員工餐廳，去年10月起已經要求和碩方面限期改善，但因未改善先裁罰30萬元，後又發現改善不全持續違規，加上有擅自裝修的違規行為，累積裁罰金額126萬元，目前已經列入專案處理，要求8月底前改善，未改善沒恢復原狀將斷水斷電。
針對建管處的報告內容，柯文哲似乎相當不滿。「我要問的是這麼大公司怎麼出現這種問題？」柯文哲說，「如果和碩今天在美國開工廠，敢不敢幹今天這種事？」而話鋒一轉，柯文哲也反問建管處，該棟大樓是何時蓋好的？建管處則回應使用執照是在2018年發出。
不料柯文哲聽聞後破口大罵，表示「所以我就更生氣了，如果你要說102年101年，我會說這是馬郝時代。」柯文哲說，「可是107年已經是我（當市長）的時代了，有時候講出來又會不好聽，『再逼幾個自殺就可以了』。」話語中似乎是在影射日前因收賄案自盡的建管處科員曾華崇。
「我跟你講，不曉得我的個性，排時間我帶隊去拆。」柯文哲氣憤表示，「我不高興，這就是睜眼說瞎話了。」建管處官員則表示，該違建已經裁罰到126萬，但也有接到議員關心，柯文哲一聽更不滿，「所以才會有貪污，罰單可罰可不罰、製造貪汙的環境，可以一個禮拜開一張、6個月開一張，有規定多久開一張嗎？」建管處說，按月裁罰、每次裁罰30萬元加上違規擅自裝修，累積現在到126萬。
柯文哲之後表示，將會親自帶隊到現場拆除，「我要下定決心，市長帶隊去拆。」柯文說到激動處還爆粗口，直言「X的，卯起來幹，給我排時間，我要去拆」。
針對柯文哲和碩違建發表的言論，臺北市政府副發言人戴于文回應，根據建管處資料顯示，和碩將整層停車場全部變更為員工餐廳，經過臺北市建管處多次查處、處罰，依然故我藐視法令。戴于文也表示，柯市長相當震怒，認為法令無法貫徹、公權力蕩然，這樣只是讓基層難為，增加公務員執法困難，雖然北市府已經開罰126萬，但柯市長下令限期改善，不然依法拆除。
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