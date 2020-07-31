徐永明遭檢調搜索約談　時力：決策委員會將要求到會說明

檢調近日獲報，疑似有企業主為了搶奪公司經營權，涉嫌行賄立委。

檢調今（31）日上午兵分多路，進入立法院中興大樓的立委研究室搜索。

時代力量黨主席、前立委徐永明傳出也在搜索對象內。時力下午表示，

檢調單位今日上午進入立法院中興大樓的立委研究室，前往國民黨立委陳超明、廖國棟、民進黨蘇震清、無黨籍立委趙正宇等人的辦公室遭到檢調搜索。搜索行動從上午8點開始，下午2點多結束搜索。前時力立委、現任時力黨主席徐永明、前立委陳唐山也傳出遭到搜索。

傳出已查扣疑似賄款700多萬元現金，但檢調單位不願證實金額從哪位委員辦公室搜出，全案朝違反貪污治罪條例方向偵辦，行賄業者與涉收賄立委也將移送台北地檢署進行複訊。

據了解，本案是檢調方面接獲線報，有企業主為了強奪公司經營權，透過行賄的方式，讓立委利用質詢、預算等職權，向經濟部官員施壓，要求主管機關協助變更法條或行政處分。

決策委員會也將請主席到會說明案情，並依黨內相關程序處理相關事宜。若有後續消息將再向社會大眾報告。時力下午發佈聲明表示，有關本（31）日檢調針對立法院多位立法委員發動調查一事，徐永明主席正配合偵辦調查當中。由於目前約談仍在進行中，靜待相關司法程序的進行，也盼能盡速釐清事況。決策委員會也將請主席到會說明案情，並依黨內相關程序處理相關事宜。若有後續消息將再向社會大眾報告。