黨籍立委涉收賄　民進黨：若違反廉政行為將從嚴辦理！

藍綠、時力立委涉嫌收賄！今（31）天上午8時許，台北地檢署兵分65路在立法院中興大樓、立委住家及服務處等進行搜索，並約談立委陳超明、趙正宇、廖國棟、蘇震清及前立委陳唐山、徐永明與助理等63人，查扣新台幣920萬元現金。對於黨籍立委涉嫌收賄，民進黨下午發布聲明指出，靜待司法調查，若有任何違反廉政行為者，將依廉政條例規定，立案調查並從嚴辦理。SOGO多年前爆發經營權爭議，檢調查出前太流公司負責人李恆隆自2013年起涉嫌行賄立委，並利用職權施壓經濟部官員修正公司法相關規定，並於公司法修正後，施壓經濟部增資變更登記及負責人，回復原本資本額1000萬元及太流公司負責人為李恆隆的狀態。此外也查出，無黨籍立委趙正宇涉嫌透過郭姓男子收受陳姓、鍾姓殯葬業者賄賂，施壓營建署，將位於陽明山國家公園區內的土地自管制區劃出，並變更為殯葬用地。北檢今天動用7名主任檢察官，率同27名檢察官，指揮調查局北部、南部、東部地區機動工作站及台北市調查處、新北市調查處、桃園市調查處與基隆市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣等調查站的調查官及檢察事務官共230餘人，發動搜索、約談行動。同時兵分65路前往立法院立法委員研究室及位於基隆市、台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、高雄市、屏東縣、台東縣等地的相關涉案人住處及辦公處所搜索，並在涉案人住處扣得疑似賄款新台幣920萬餘元。檢調隨即傳喚陳超明、趙正宇、廖國棟、蘇震清、陳唐山、徐永明及蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁復華、徐永明辦公室主任林鈺傑、陳超明辦公室主任梁文一、趙正宇辦公室主任林家騏等63人到案；全案將朝貪污治罪條例偵辦。針對有黨籍立委涉案一事，民進黨發言人顏若芳透過聲明表示，由於案件仍在偵查階段，一切尊重司法。在相關情節明朗、釐清事實後，若有任何違反廉政行為者，將依廉政條例規定，立案調查並從嚴辦理。