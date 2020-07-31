傳6立委涉嫌集體收賄　全靠2名神秘「白手套」

台北地檢署獲報，疑有企業主為了搶奪公司經營權，涉嫌行賄立法委員，要其向主管機關施壓、關說，檢調今（31）日上午兵分多路進行全台大搜查，約談6名跨黨派、現任及卸任立委。據了解，傳出行賄白手套是立委蘇震清的前辦公室主任郭克銘與統領翁家第二代、統領百貨的總經理翁華利。

針對SOGO經營權爭奪戰，以及陽明山一處土地開發弊案，台北地檢署今日動員7名主任檢察官、27名檢察官，並有230名檢察事務官及調查官，兵分多路進行全台大搜查，查處基隆市、台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、高雄市、屏東縣、台東縣等地相關涉案人住處及辦公處所共65處，全案朝違反貪污治罪條例行、受賄罪等方向偵辦。

根據調查，太流建設董事長李恆隆為推動《公司法》第9條，以取得SOGO經營權，透過「是知管理顧問公司」負責人郭克銘，向前、後任立委陳超明、徐永明、蘇震清、陳唐山、廖國棟等5人行賄，希望能關說推動修法。

據了解，檢調也指出，全案有兩名關鍵人物涉嫌充當「白手套」替李恆隆行賄立委，分別為政治公關「是知管理顧問公司」總經理，同時也是立委蘇震清的前辦公室主任的郭克銘，以及統領翁家第二代、統領百貨總經理翁華利。

此外，郭克銘另涉嫌替殯葬業者地主寶塚公司負責人陳明瀚、展雲企業董事長鍾克信行賄立委趙正宇，施壓營建署變更陽明山國家公園列為第三種一般管制區的土地地目，檢調更透過望遠鏡頭全程拍到趙正宇收賄過程，並於今日搜到成綑贓款共920萬元的貪污鐵證。