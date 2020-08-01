影／李登輝台北賓館追思會開放　蔡英文、蘇貞昌出席悼念

▲副總統賴清德前往位於台北賓館的李登輝追思會場悼念。（圖／林調遜攝，2020.08.01）

▲行政院長蘇貞昌出席李登輝追思會。（圖／林調遜攝，2020.08.01）

▲前總統馬英九出席李登輝追思會，表達哀悼。（圖／記者林調遜攝，2020.08.01）

▲前副總統吳敦義出席李登輝追思會，表達哀悼。（圖／記者林調遜攝，2020.08.01）

前總統李登輝辭世，享耆壽98歲，總統府於台北賓館設置追思會場，今（1）日起對外開放至8月16日，每天開放時間為上午10時至下午5時。今天上午9時，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、前總統馬英九等藍綠政界人士，前往李登輝追思會獻花悼念，氣氛肅穆哀戚。蔡總統弔唁結束後，在會場外留下追思紙條，上面寫著「民主台灣有您永恆看顧」。賴清德的追思紙條則寫著「衷心感謝李總統為台灣的貢獻」。上午出席的政界人士眾多，除了蔡賴蘇等「府院三巨頭」，還有立法院長游錫堃、甫卸任的監察院長張博雅、國安會秘書長顧立雄、前總統馬英九、前副總統吳敦義、前國民黨主席吳伯雄、前考試院長伍錦霖、前考試院長許水德、前考試院長姚嘉文、前國策顧問黃石城等人。多數政界人士悼念結束後，默默步行離開會場，並未駐足接受媒體訪問。吳伯雄僅說「感念，非常感念」，游錫堃也說「今天在這邊不方便講話」。柯建銘受訪時說，今天他代表民進黨團來台北賓館敬悼李登輝，並表達對李登輝無限的哀戚，相信李登輝對台灣民主化的貢獻，絕對是「前無古人，後無來者」。吳敦義受訪表示，李登輝對台灣的奉獻非常多，穩定台灣發展，維持兩岸和平，知道他的人會很敬佩他。吳敦義也說，他在會場外牆留了8個字「為國為民，貢獻至大」。他認識李登輝數十年了，從民國62年當選台北市議員起便與李登輝結緣。吳敦義指出，1990年蔣經國過世後，李登輝當上國民黨主席和中華民國總統，派他擔任高雄市長，對他的照顧和栽培非常多。李登輝讓台灣穩定繁榮發展，兩岸維持和平，打開國際的重視與支持。