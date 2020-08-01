6立委涉收賄移地檢複訊　傳蘇震清拿最多收了2千萬

▲檢調31日兵分多路，進入立法院中興大樓立委研究室搜索，傳出查扣疑似賄款700多萬元現金。（圖／記者呂炯昌攝）

檢調偵辦６名前後任立委涉嫌集體收賄疑雲，其中涉嫌收賄金額高達2000萬元為最多的民進黨籍立委蘇震清，經調查局漏夜偵訊，於今（1）日上午7點多移送台北地檢署。蘇震清在步下偵防車後，面對現場記者詢問是否要澄清，不發一語。檢調是在7月31日大舉搜索6名前後任立委的辦公室和住處，目前傳出案情為前太流公司董事長李恆隆，為了搶回SOGO百貨公司經營權，從2013年起，陸續透過曾任蘇震清立委辦公室顧問兼主任的政治公關郭克銘、統領集團富二代翁利華，以交付現金等方式，行賄蘇震清（民進黨）、陳唐山（民進黨）、徐永明（時代力量）、陳超明（國民黨）、廖國棟（國民黨）等現任和卸任立委。另外，傳出檢調也查出郭克銘另外接受寶塚生命紀念園負責人陳明瀚、展雲蓬萊陵園負責人鍾克信的委託，涉嫌行賄目前加入民進黨團運作的無黨籍立委趙正宇1000萬元，委由趙正宇施壓陽明山國家公園管理處，把殯葬業者的土地從國家公園第三類管制區排除。檢調透過跟監，傳出直擊雙方在6月見面並交付賄款，檢調於7月31日大舉搜索時，在趙家查扣920萬元現金。檢調約談6名前後任立委等63人，陸續移送北檢複訊。檢察官在今日凌晨諭令陳唐山50萬元交保；趙正宇、廖國棟被移送時，分別持衣物遮臉，立委陳超明、前立委徐永明被媒體問到是否收賄，都回答「沒有」；蘇震清在清晨7點抵達北檢，面對媒體詢問是否收賄，則是沒有回應。