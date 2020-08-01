高雄市長補選公辦電視政見會今登場　無交叉詰問

高雄市第3屆市長補選將於8月15日投票，為供市民瞭解各候選人政見，高雄市選舉委員會於今（1）日下午14時30分辦理公辦電視政見發表會，透過高雄市公用頻道（第3頻道）現場直播及選委會YouTube網路頻道同步播出，並在8月2日下午18時30分重播乙次。高雄市選舉委員會表示，本次市長補選公辦電視政見發表會採辯論方式，依公職人員選舉公辦電視發表會實施辦法規定，辦理程序為主持人說明、政見申論、發問人發問及結論4個步驟。政見發表會主持人由高雄市選舉委員會梁憲忠委員擔任，並敦聘3位社會公正人士擔任發問人，候選人報到進行發言序號抽籤後，14時30分高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表會正式開始。首先由主持人說明辯論規則及介紹發問人、候選人，隨後由三位候選人每人申論5分鐘，之後進入發問人發問環節，發問人每人發問1分鐘、候選人每人回答5分鐘，最後則是候選人結論時間，每人5分鐘，無交叉詰問。據高雄市選舉委員會7月28日初步統計，高雄市第三屆市長補選投票人人數為2,302,016人，但選舉人之確定統計數，將待各區選舉人名冊公告閱覽查核更正後，始能確定，並將於投票日3日前，8月11日公告；高雄市選舉委員會提醒選民，高雄市第3屆市長補選投票訂於8月15日（星期六）舉行，投票時間自上午8時起至下午16時止，請攜帶國民身分證、印章和投票通知單到指定的投票所投票。