陳菊上任監察院長：確保監委行使職權獨立超然　

蔡英文總統為國家人權委員會揭牌，她表示，監察院國家人權委員正式運作，這是台灣人權保障的里程碑，並期許所有委員延續人權關懷，獨立公正有效行使職權，完善人權委員會各項工作處理機制，帶著台灣人權經驗接軌國際。

新任監察院長陳菊今（1）日上任，上午10點由副總統賴清德親自監交。陳菊說，未來6年，她將跟所有監委及監院的工作夥伴，以認真負責的態度更有效行使職權，且獨立超然，辦案更透明，努力落實保護救濟人民的權利，監督政府施政，這是職責所在。監察院上午舉行新任監察院長就職暨國家人權委員會揭牌典禮，第6屆監察委員上任，完成報到手續。陳菊在賴清德的監交下，從卸任的監察院長張博雅手中接過印信，就任監察院長。陳菊在出席典禮前受訪時表示，誠惶誠恐，知道自己責任重大。陳菊致詞表示，監察院如何在憲法原則下更符合現代民主精神，跟上時代步伐，並與社會溝通對話，這是監委與監察院必須面對課題。未來6年，她將跟所有監委與監院人員，會用認真負責的態度，更有效率行使職權，確保每一位監委獨立超然行使職責，監院也會更透明辦案，保護人民權利，監督政府施政，端正公務員風氣。陳菊也說，擔任院長不是人生規劃，而是意外。她在台灣民主發展走了50年，見證台灣從威權邁向自由，這歷程讓她更相信自由、民主、人權，對每個人民來說是非常重要的信仰與目標。她也期盼生活在台灣土地上的所有人民，大家互相包容、同心協力，讓社會沒有恐懼與壓迫，更加公平、美好，大家享有幸福、自信與尊嚴，讓台灣成為有是非、公平公義、堅定民主自由的美好社會，一個非常重視人權價值國家，她願意跟大家攜手努力。