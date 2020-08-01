國民黨議長補選才勝選　驚傳議員紛退黨團群組

高雄市議會昨（31）日進行議長補選，國民黨籍議員曾麗燕才剛拿下議長寶座，卻傳出副議長陸淑美、議員黃紹庭退出黨團群組的消息，陸淑美在上午11點18分透過臉書回應「這典型是有人刻意放話，真正目的為何？令人質疑」，巧合的是議員黃紹庭也同一時間在臉書發出聲明，下午傳出邱于軒也退群，藍營黨團茶壺內的風暴還在繼續。國民黨高雄市議會黨團先前因議長補選喬不攏，議員吳利成和陳麗娜退出黨團運作，昨天議長補選，國民黨曾麗燕仍票票入軌大獲全勝，豈料選完卻傳出曾在黨內初選失利的陸淑美，以及議員黃紹庭、議員邱于軒紛退出黨團的line群組，退群風暴越演越烈，黨團總召曾俊傑也聲明辭去黨團總召職務。對此陸淑美指出，前陣子因主持議會太忙，耽誤治療多年前車禍引發的舊疾，前天下午左腳痛至不良於行，昨天下午正在治療時，因群組訊息太多，想要安心休養，於是默默退出群組，怎知為何會有人故意將此事拿出來炒作，並懷疑是否是有人身在國民黨，但心不在國民黨，之前故意挑撥離間，將國民黨團離間成「黨部派」、「黨團派」。陸淑美強調，國民黨要團結，必須先終結這種放話文化「阿美行得正，坐得正，事實勝於雄辯，完全經得起檢驗」經過此事，也希望那些搬弄是非的人，能夠收手，好好真心為國民黨的市長補選加油打拼，為李眉蓁加油衝刺。高雄市議會黨團總召曾俊傑在今（1）日上午將近10點時也發出五點聲明指出：一、針對議長補選，議會國民黨團給予外界分裂的印象，本人深感抱歉；二、團結是這次高雄市議會議長補選，國民黨勝選的唯一途徑，這也是黨團成員一致的目標；三、整合黨團同志齊心一致，本人身為黨團總召更是責無旁貸，榮辱不計，只求完成任務；四、但因整合過程，或有對黨團先進及同志未盡周全之處，俊傑在此深感抱歉，為顧全大局而有疏漏之處也深表遺憾；五、成功不必在我！俊傑為了議長補選階段性任務已經達成，過程中所有風風雨雨本人也一肩承擔，並在此聲明辭去黨團總召職務，只希望黨團先進及同志團結一致，同心攜手創造共贏的局面。議員黃紹庭則在聲明中指出，國民黨經歷過年初總統及立委選舉挫敗、高雄市面臨罷韓案、許議長不幸墜樓身亡等事件，這段期間，不論是市長輔選或議長補選，他身為從政黨員皆全力支持黨提名的候選人，並即時傳達、反映地方基層諸多真實心聲和意見。黃紹庭表示，唯有團結的國民黨才能迎接未來多項更為嚴峻的挑戰，國民黨絕對禁不起再有任何紛擾或不團結，否則將愧對基層選民對我們的支持；基於呼籲黨內團結 ，幾經深思後，決定暫時退出黨團群組，一方面好好地沉澱心情並靜下心來認真思考能為國民黨作些什麼，並企盼黨中央及市黨部高層們能帶領高雄黨籍議員們及市長候選人李眉蓁同志繼續團結、努力進前，並謙卑地聆聽社會大眾對於國民黨各種殷切期盼的聲音。