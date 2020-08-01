砲打中央！李眉蓁：蘇貞昌給4千億是要讓我不用選了嗎？

國民黨高雄市長候選人李眉蓁1日出席高雄市選委會的政見發表會，她公開點名民進黨執政讓高雄市負債3300億元，所以行政院長蘇貞昌特別在選前說，中央要給高雄4千億元補助，這是要她和民眾黨候選人吳益政不用選了嗎？李眉蓁說，「我剛才提到民進黨為高雄留下3300億的負債，3300億的負債，3300億的負債！因為很重要，所以我講了三次。這是民進黨留給我們高雄子子孫孫沉重的負擔。蘇貞昌院長說要給高雄4000億，不知道是不是真的，但是只要他給高雄3300億打消負債，那我和吳益政，就可以不用選了，是不是？」李眉蓁在發表會上提出四大政見，分別是第一「做好基本功」，除了要延續韓市府團隊的「路平、燈亮、水溝通」之外，她還要進一步做好「托幼、校安、顧長輩」；第二「建設繼續衝」，高雄目前規畫和興建中的建設，要確保如期完工，同時也要爭取高屏第二東西快速道路，加速落實中油五輕的轉型，未來會強力要求中央及早核定。李眉蓁說，第三「減債加薪水」，她提出「市府減債，人民加薪」的目標，其中最重要的是修改「財政收支劃分法」，把統籌分配稅款的營業稅分配比例，由40%提高到50%，以及吸引高附加價值科技業、服務業和旗艦型產業進駐高雄，並協助青年創業。第四「生活很輕鬆」，李眉蓁強調會做好河川保護、水質改善、生態保育、空汙防制等工作，也會舉辦「高雄style」的海洋音樂、特色路跑、溫馨親子、藝文表演、健身運動、休閒觀光等活動，協助夜市商圈、文創商圈發展，讓所有住在高雄的人都能「生活好輕鬆」。