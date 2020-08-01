李眉蓁：高雄要推「酒莊經濟」！我會邀吳益政當副市長

高雄市長候選人李眉蓁1日出席候選人政見發表會，她表示，如果當選高雄市長，將邀台灣民眾黨市長候選人吳益政出任副市長，她也譴責民進黨執政是「三分市政，七分派系」家天下心態，致力搶奪國家資源；未來她當選，還會在高雄推出比照金門高粱產業的蘭姆酒「酒莊經濟」。
李眉蓁在結論時指控民進黨執政，就是「三分市政，七分派系」的家天下心態，致力搶奪國家資源、政府名位和國營事業，毫不客氣，讓民進黨派系個個「又肥又壯」，但是高雄的經濟卻越來越差；民進黨執政大力推動火力發電，最後變成大家「用肺發電」，空汙嚴重。
李眉蓁提出四項軟實力政策，第一「讓市民喝好水」，未來將成立「喝好水專家小組」，並比照台北市作法，成立「高雄市自來水事業處」，加速管線汰換提高水質，學校和醫院等公共空間未來將「一校一機」、「一院一機」設置大型逆滲透飲水機。
李眉蓁隨後提出「酒莊經濟」政見，她說第二「推動蘭姆酒產業」，目前全球烈酒市場消費達新台幣12兆元，產值直追半導體產業。以蘭姆酒來說，原料是甘蔗，高雄有優質甘蔗，如果高雄能占有全球 10%的蘭姆酒市場，每年就有500億元收入。她當選市長後，會在2年內完成「蘭姆酒產業」政策制定和立法工作，為高雄經濟注入活水。金門有高粱，宜蘭有葛瑪蘭，相信高雄也一定能把「酒莊經濟」做起來。
李眉蓁說，第三「力推會展三支箭」，讓高雄觀光再起飛，透過「會議＋觀光」模式，帶動外來人口觀光消費。第四「建設高雄為軟體智慧城市」，高雄不要污染，未來必須邁向產業轉型，把高雄建設成世界級影視和軟體產業的智慧城市。
李眉蓁最後表示，如果市民讓她當選市長，「我會邀請吳益政當副市長；至於陳其邁先生，相信蔡總統會有更好的安排，這樣我們三個人都可以為高雄打拚」。
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