選高雄市長像一場苦戀　陳其邁：一路走來「像極了愛情」

高雄市第3屆市長補選公辦電視政見發表會，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁在最後提到，有人嘲諷他一選再選，也有人說他選高雄市長像一場苦戀，陳其邁笑說：「我必須講，這一路走來，真的像極了愛情」，趕上網路上「像極了愛情」的風潮，讓網友聽到都捧腹大笑。陳其邁一別以往避談激烈性的言論，從一開始的申論到最後的結論都攻擊力十足，陳其邁在結論開頭就直批李議員那麼關心高雄的建設，那為什麼國民黨的立院黨團卻反對前瞻基礎建設計劃呢？前瞻基礎建設計劃就以高雄來講，光路平專案就補助了12億元，假如中央沒有支持，跟中央合作代替對抗，怎麼樣讓高雄在這一波全球產業供應鏈轉型的過程中，一方面跟中央合作，二方面也解決企業、廠商的問題，全面發展經濟呢？陳其邁強調，蔡英文總統執政之後，不管中央對高雄建設的補助、對高雄未來成為南台灣產業經濟發展的龍頭，具有堅定的承諾，而他就是來執行中央對高雄堅定承諾的候選人，高雄已經浪費了兩年的時間，也空轉了兩年的時間，每次我回到高雄，經過五福橋的時候，看到亞洲新灣區沒有任何進展，也聽不到任何的消息，很多高雄人都跟我一樣真的是可惜。陳其邁質疑，這兩年為什麼不加快腳步來解決這些問題呢？其他縣市招商成績都一直再拼命往前衝；陳其邁說，他最掛念的還是高雄，趕都來不及了，怎麼有時間在這裡停頓空轉？所以三天兩頭就找科技部和內政部來協商橋頭科學園區，希望能夠加快腳步，在明年年底就能夠選地建廠，讓橋頭科學園區帶動產業轉型，讓高雄成為高科技城市的美夢能夠成真。陳其邁也再度承諾承諾，未來帶領的市政團隊一定不分黨派，在地優先，專業優先，用人唯才，只有高雄隊，沒有邁團隊，服務的市民也是同樣的道理，不會區分黨派、顏色，一視同仁，不管過去有沒有投給陳其邁，不管是藍的是綠的，只要在高雄生活，全部都是高雄市民，高雄是我們大家共同的家園。