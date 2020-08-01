獨／李登輝追思會場將移置戶外　增設大事紀展示板

已故前總統李登輝的追思會場設置於台北賓館，供民眾悼念，開放時間為8月1日至16日，每天上午10時至下午5時。《NOWnews今日新聞》掌握消息，原本設於台北賓館室內的李登輝追思會場，下週一（3日）將移至台北賓館的室外，搭設開放式的棚子，空間將更為寬敞。此外，從台北賓館門口進來的動線上，也將增設李登輝大事紀的展示版，並且播放紀念影片，供民眾緬懷。今（1）日上午9時起，政界人士陸續前往李登輝追思會場獻花悼念，包括蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、甫卸任的監察院長張博雅、國安會秘書長顧立雄、前總統馬英九、前副總統吳敦義、前國民黨主席吳伯雄、前考試院長伍錦霖、前考試院長許水德、前考試院長姚嘉文、前國策顧問黃石城、新竹市長林智堅等人。除了政治人物，許多民眾也陸續前往悼念，並在會場外的追思牆留下緬懷文字。據了解，總統府昨天上午召開「故李前總統治喪事宜第一次工作小組會議」，中午對外宣布治喪事宜，負責布置追思會場的工作人員只有不到一天的工作時間，在臨危受命之下，緊急聯繫各相關廠商和人員，趕在今天早上之前，完成追思會場的布置。舉例來說，布置會場的鮮花數量不夠，工作人員忙著四處調來鮮花。《NOWnews今日新聞》掌握消息，由於台北賓館的室內空間較小，前往悼念的民眾絡繹不絕。因此，下週一、8月3日起，追思會場將移到台北賓館後側的室外空間，搭起開放式的棚子，屆時不僅空間更為寬敞，也比較能維持社交距離、符合防疫需求。此外，從台北賓館的入口處走到追思會場的動線上，也將增設李登輝大事紀的展示板，並且將設置多個螢幕，播放紀念影片，讓民眾透過文字和影片了解李登輝的生平事蹟。李登輝過去曾在壽宴上引用一首日文歌《千風之歌》，表達自己的生死觀，歌詞含義為期盼離世之後，化成風自由翱翔。在台北賓館的追思會場，除了放有李登輝照片之外，背景音樂也播放這首《千風之歌》。據了解，原版日文的《千風之歌》有版權問題，因此，追思會場播放的背景音樂，是沒有人聲、純由弦樂演奏的版本，由台灣音樂家組成的「灣聲樂團」所演奏，這段莊嚴而輕柔的音樂獲得「灣聲樂團」音樂總監同意使用。