甩威權陰影！李登輝幕僚憶90年代總統府：公文都用奏摺體

前總統李登輝於上個月30日晚間病逝，享耆壽98歲。他推動台灣從威權到民主的寧靜革命，在歷史上有不可磨滅的地位，消息曝光後政界一片哀戚。國安會前副秘書長、李登輝幕僚張榮豐就在28日於臉書發文，揭密「1990年代的總統府」到處可見威權體制的影子，官員們寫公文時言必稱「總統鈞鑒」、「洽悉」，充滿敬語的書信更讓他困擾戲稱這是「奏摺體」。

以下為張榮豐全文：

1990年代的總統府

國安會前副秘書長 張榮豐

1988年1月13日蔣經國總統驟逝，李登輝先生以副總統繼任第七任總統，從此開啟了近十二年的李登輝時代。

1988年9月，由張京育先生組建的總統幕僚團開始運作，我被招募為大陸小組成員。1990年在赴史丹佛大學擔任博士後研究員前夕，被通知到總統府「國家統一委員會」上班，正式展開長達12年的總統幕僚生涯。

我的辦公室在總統府三樓的310辦公室，是原先蔣經國總統的幕僚辦公室。隔壁為我們提供事務支援的是一位來自馬祖的呂先生，以及籍貫金門原棣屬特勤中心的李先生。

通常我早上6:30-7:00左右就到總統府上班，這正是服務人員在泡茶、削鉛筆、擦拭桌椅、電話…等準備辦公事務的時候，此時可以聽到到處充斥著閩北話—都是一群群的馬祖老鄉在邊工作，邊話家常。

而在總統府三樓電梯與廁所中間的一隅，有一位操著濃厚寧波口音的老伯，在修皮鞋也兼擦皮鞋。我常趁著擦皮鞋時和他話家常。我內心頗好奇，森嚴的總統府怎會有修鞋攤？混熟後他主動告訴我，他曾任職總統府。我進一步追問他是那一局的同仁，他顫巍巍拿出一張證書，職務欄是：「轎夫」。那一刻我頓時醒悟，李總統面對的民主改革任務有多艱鉅！

另外，這也部分證實了外界的說法，那就是老蔣的貼身人員較多江浙人，而小蔣則喜歡來自金門和馬祖等外島的人員。

90年剛進總統府時，常在三樓迴廊碰到某位總統府參議，他每次遇到我，幾乎毫無例外的都要我替他「在層峰面前美言幾句」。我內心很厭煩這種封建語言，遠遠看到他就繞道而行。

而當時最困擾我的一件事，是讀不懂某些「官樣文章」，例如會議記錄常出現「洽悉」這樣的結論。

更有甚者通篇文稿每個字都認得，但就是讀不太懂，更難理解其真正意圖。以下引用某要員寫給李總統信的部分內容：

「總統鈞鑒：久睽

德輝，趨謁無由，引睇卿雲 ，時切神馳。…鈞座就任總統以來，高瞻遠矚，淵謨獨運…雖牴角之局未變，而勝負之數已明，當此全球自由民主浪潮空前高涨之際，中共政權之消亡指日可待。…以上管見，或有未當，或早在鈞座運籌之中。既承下問，敢不掬誠以報，尚祈鈞裁。專肅奉稟，敬請崇安」。

這封信前半段充滿敬語，最後還要説：「以上管見，或有未當，或早在鈞座運籌之中」。總之如有高明見解，也都歸諸總統聖明。這像極了古代大臣寫給皇帝的奏摺，所以我將這種書信戲稱為「奏摺體」。自1996年以降，尤其2000年政黨輪替後的總統府公文，已經白話多了。

90年代的總統府，還有一些現在看來相當不可思議的機制。記得有一個假日，我在電話中和朋友閒聊，突然通話中插入一個蒼老、外省口音的聲音說:「總統在找你，立即掛斷電話，給總統官邸回電」。我當時真嚇住了！隔天詢問蘇志誠主任，你們是不是在監聽我的電話？蘇主任跟我解釋說:「蔣介石時代他們的確會監聽官員的電話，但李總統上任後已經廢除這項功能，只保留緊急找人的用途」。

後來我才知道這是一個長途台，蘇主任說他也沒見過這位老先生，只知道他姓邱，我們給他一個綽號－「萬能先生」。隨著時代的演變，李總統也廢除了這個長途台。

另外蘇志誠主任前不久跟我開玩笑說：「你運氣不好，沒趕上蔣家年代，那時每個機要人員都有一張證，退休後使用這張證，對政府某些標案有第一優先權」。

李總統上任不久，覺得這會是弊端源頭，下令收回。當時還遭遇到很大的阻力，但最後還是決定收回。

30年前的總統府，除了用人、公文、書信用語有著濃濃的蔣家威權遺跡外，到處可以看到威權體制的影子。

暮然回首，才感覺台灣民主化其實已經走得蠻遠了！

［本文感謝國安會前副秘書長 張榮豐先生提供資料與斧正，文責由作者自負］

●作者：張榮豐 ／台灣跨足學術及政府兩域的知名學者，李登輝在1988年接任總統後，成為中華民國總統府幕僚團的成員，主要負責大陸政策的規劃。張榮豐累積十多年的兩岸關係實務經驗，是李登輝政府「兩岸議題作戰官」，被譽為「國家安全守護神」。