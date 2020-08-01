徐永明成時力涉貪第1人！呱吉：反貪不該是基本人設嗎？

▲呱吉臉書撰文提到政治人物就是不該貪腐。（圖／翻攝自邱威傑臉書）

立法院7月31日傳出前後任立委涉嫌集體收賄案件，台北地檢署今（1）日經複訊後，依貪汙罪嫌向法院聲請羈押禁見4名立委蘇震清、陳超明、廖國棟、趙正宇及時力黨主席徐永明。以「反貪腐、反權貴、反關說」為願景的時代力量傳出黨主席涉貪，立刻引來外界嘩然。對此，台北市議員邱威傑（呱吉）就在臉書表示「政治人物就應該拒絕貪腐」。日前北檢大動作進入立法院中興大樓搜索立委辦公室，積極調查立委集體收賄護航「SOGO條款」案。查出國民黨立委陳超明、廖國棟、民進黨立委蘇震清、前立委陳唐山、時代力量黨主席前立委徐永明，和無黨籍立委趙正宇，分別捲入SOGO經營權爭奪戰和陽明山土地開發弊案，6人涉嫌收賄200萬元到2000萬元不等，收賄總金額近4000萬元，其中以蘇震清涉嫌收賄2000萬元最多。針對時力黨主席徐永明遭檢調搜索調查一事，呱吉就在臉書提到「的確有人說時力打貪腐，所以貪腐案件發生時，當然得受較多責難」，不過他也強調反對貪腐本來就該是所有政治人物的「基本人設」，呱吉直言「貪腐就是錯的，跟你平常有沒有講是沒關係的吧。反過來講，平常就縱容貪腐不是也很可怕嗎？」。文末，呱吉就認為對於這種批評「我是覺得滿扯的」，他重申「政治人物就應該拒絕貪腐，貪腐就是去死，就這樣」，但也強調本案仍在調查中，詳情他並不清楚。事實上，SOGO多年前曾爆發經營權爭議，檢調長期蒐證查出前太流公司負責人李恆隆自2013年起涉嫌行賄立委，並利用職權施壓經濟部官員修正公司法相關規定。（編輯：楊智傑）