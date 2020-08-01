影／找回光榮感！蔡英文站台陳其邁　提高雄三個大邁進

蔡英文社群之夜ft.陳其邁人蔘大邁進今（1）晚前進高雄展覽館，蔡英文首先向7月30日逝世的前總統李登輝致意，隨後致詞時，蔡英文更提出「三個大邁進」，首先是產業大邁進、建設大邁進以及民主大邁進，希望陳其邁帶領高雄走向大邁進之路。蔡英文表示，今天台灣人能夠投票選自己的總統，總統不再是高高在上的統治者，能夠像現在和大家在高雄展覽館近距離的互動，這些大家都很習慣的一件事情，就是因為以前有一個總統，叫做「李登輝」。蔡英文也說，是李登輝總統的貢獻，在李前總統領導台灣的時代，台灣走過寧靜革命告別威權，迎向民主自由，在很多外國人的眼中，這是不可思議的民主奇蹟，也就是因為這樣外國媒體常常稱呼李前總統民主先生，蔡英文並請現場民眾站起來，看著李前總統的照片，一起用掌聲向民主先生致敬，感謝李前總統為台灣的貢獻。蔡英文強調，現在的陳其邁是2.0的陳其邁，蔡英文向前邁進，台灣也邁進了，也讓大邁進的陳其邁，帶領高雄一起大邁進，蔡英文也提出三個大邁進，也代表她的期許，「第一、高雄產業要大邁進；第二、高雄建設要大邁進；第三、高雄的民主要大邁進」，過去兩年高雄人走到哪裡都被問說「你有沒有發大財？」，高雄人希望有光榮感，高雄人一定會有光榮感。今年6月6日高雄人用選票創造民主奇蹟，8月15日的這一次補選，話鋒一轉笑說「喔！好像也是雞排妹的生日」，蔡英文強調，選舉對高雄人來講又是一次的辛勞，尤其對離鄉的高雄人而言又是一次的奔波，但是高雄人已經用兩次的選票告訴台灣人，高雄人正在寫台灣的歷史，高雄人為了故鄉好，說什麼都願意大步邁進，回家投票；蔡英文並保證，陳其邁是唯一做好準備的候選人，一起讓他把市長做好，把失落的兩年追回來，找回高雄的光榮感。