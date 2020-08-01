向支持者道歉！邱顯智回任時力黨主席　提三任務反省革新

▲時代力量立委邱顯智接下代理黨主席一職，向支持者道歉，並強調「反省、革新、再出發」是時代力量的當前任務。（圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝）

決策委員會的派任，接下代理黨主席

邱顯智指出，他身為時代力量的創黨黨員，在這個最艱難的時刻，他會陪伴所有的支持者，展開「反省革新」的道路，因為「反省、革新、再出發」是時代力量的當前最重要的任務

清廉是最基本的要求，時代力量對於貪腐，過去、現在、未來，都會保持零容忍的態度。對於每一位黨、公職人員，這個標準不會改變。所以，他感謝檢調機關的積極偵辦，讓時代力量還有反省革新的機會。

而此時此刻臨危受命，接下任務型的代理黨主席一職，邱顯智提出三項任務，第一為眼前最重要的任務，就是強化時代力量的反貪廉政機制。並承諾兩週內會向社會大眾報告黨內的具體做法；第二，本屆決策委員屢經更迭，僅餘11名決策委員。待「反省革新」相關事宜上軌道，他會在決策委員會提案，建請決策委員會總辭，儘速改選，以啟新局；第三，團結時代力量，渡過眼前的難關，切莫辜負了百萬選民的期待。

邱顯智表示，請所有關心時代力量、支持時代力量的朋友，繼續鞭策、讓他們能在民主深化的道路，反省革新，重新再出發。

時代力量黨主席徐永明因涉嫌收賄，遭檢調聲押禁見，時力決策委員會今（1）晚火速開鍘其黨主席職務，交由前任黨主席、現任立委邱顯智為代理主席。邱顯智隨後於臉書上發文向支持者道歉「對不起，讓你們失望了」，強調時代力量當前最重要的任務就是展開「反省、革新、再出發」的道路。台北地檢署查出民進黨立委蘇震清、前立委陳唐山、國民黨立委陳超明、廖國棟、時代力量前立委徐永明，和無黨籍立委趙正宇，分別捲入SOGO經營權爭奪戰和陽明山土地開發弊案，其中5人全遭聲請押，陳唐山則依貪汙罪諭令50萬元交保。時代力量決策委員會今晚召開臨時決策會，決議停止黨主席徐永明職務，並交由前任黨主席、現任立委邱顯智為代理主席。邱顯智隨後於臉書上表示，他接受，但首先第一件事，還是要跟時代力量的支持者，還有全體的台灣人民說「對不起，讓你們失望了」。邱顯智強調，