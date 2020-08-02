第2波新冠肺炎疫情來襲？陳時中籲民眾室內戴口罩

新冠肺炎的國際疫情尚未趨緩、近期國內又陸續出現數個染疫個案查不出源頭，不少人都擔心台灣是否將爆發第二波疫情；對此，衛福部長陳時中今（2）日前往台北賓館追思李登輝時，呼籲民眾「室內記得戴口罩」，這將是一條非常重要的防線。
陳時中今日現身北賓追思李登輝，在接受媒體訪問時提到，疫情一直在變化，呼籲民眾戴口罩，尤其在室內，這是非常重要的一道防線。
近日，比利時回台的工程師確診，截住目前為止並未查出感染源頭，加上該名工程師在回國後，經常出入酒吧、健身房等地全程都沒戴口罩，是否有爆發社區感染的可能性？陳時中表示，還要專家判定，蒐集疫調，但目前研判境外感染的可能性比較高，不過還是要等調查結果；目前調查，該名案例周圍並沒有人身上有抗體出現，研判社區感染的風險沒有擴大。
至於是否公布該名工程師的足跡？陳時中說，目前接觸者可掌握，不會公布地點與相關足跡。
此外，陳時中在台北賓館留下「時代巨人逝去，無限追思」的字條，緬懷前總統李登輝。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。