李眉蓁政見發表挨批讀稿機　柯文哲笑回：還是要準備啦！

身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，今天（2日）下午來到桃園國立體育大學，參與台灣民眾黨首次的黨員大會。而在會前柯文哲也接受媒體訪問，對於前一天（1日）針對高雄市長補選舉辦的政見發表會，國民黨候選人李眉蓁表現欠佳，甚至遭到外界質疑是「讀稿機」，對此柯文哲面露尷尬微笑，表示「還是要準備啦」。高雄市長補選即將在15日進行投票，而昨天也舉辦首次公辦電視政見發表會。國民黨候選人李眉蓁在過程中，除了數度答非所問外，甚至還發生照稿唸卻還說話打結的情況，也讓外界覺得似乎準備不足，更批評她是「讀稿機」。對此柯文哲今天在受訪時，被問到李眉蓁昨天的表現狀況，柯文哲也僅無奈笑著表示「還是要準備啦！」現場記者則追問，是不是覺得李眉蓁準備不足，柯文哲則笑而不答。而被問到昨天政見發表會，誰的表現最好？柯文哲則支持民眾黨徵召的無黨籍候選人吳益政。「問我的話，我還是覺得吳益政最好。主要他在地當議員已經18年了嘛！這個議題會非常熟悉。」柯文哲說，「我想這幾天全台灣最熱門消息就是立法院被搜索，這也代表全台灣政治，政商勾結太嚴重了。」柯文哲也強調，民眾黨沒有奇奇怪怪的政治包袱，「我們是比較新型的這種政治價值，所以比較沒有這個問題」。