蘇震清財產「數不清」　藍市議員游淑慧批貪得無厭

北檢偵辦立委收賄弊案，認為現任民進黨立委蘇震清、無黨籍立委趙正宇，前立委、時代力量黨主席徐永明、國民黨立委廖國棟、陳超明等涉嫌收賄，且有勾串、逃亡之虞，昨（1）日向法院聲請羈押禁見。國民黨台北市議員通批蘇震清「貪得無厭」。台北市議員游淑慧透過臉書表示，蘇（數）不清的財產，自家財產破2億，幹嘛去借2千萬？朝野立委集體涉貪案，被控行賄的太流公司前董事長李恆隆向媒體表示，給民進黨立委蘇震清的兩千萬是「借貸」。她質疑，蘇震清需要跟李借2000萬？游淑慧表示，蘇震清去（108）年的財產申報，人家光是「名下」財產，土地就8000坪、銀行現金2200餘萬、手中「被發現」的持股，光票面價值都1億6千萬，「自己的財產都蘇（數）不清了，為何需要借2000萬？」游淑慧表示，蘇震清不只名下財產，他還寄放財產！去年廖婉汝委員就曾揭露，蘇震清之前的公職人員財產申報中，完全沒有投資事業的申報事項，直至去年誠美材案爆發後，他將持股「偷放委託他人代持」才曝光，去年11月18日，蘇震清才趕快補申報財產。游淑慧諷刺說，連帶也讓人知道蘇震清原來是股神，居然炒股26天淨賺3千萬元，只是不禁讓人好奇，蘇震清還有多少財產是「寄放」在別人家？