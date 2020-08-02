遭譏最小氣立委　孫大千：羊毛出在羊身上

昨日跨黨派立委受賄案，檢調聲押民進黨籍立委蘇震清，國民黨籍立委陳超明、廖國棟，無黨籍立委趙正宇，以及時力黨主席徐永明等人。對此，國民黨籍前立委孫大千在臉書表示，他遭選民批為「全世界最小氣的立委」，但「羊毛出在羊身上」，感謝檢調讓許多沒有向惡質選風屈服的政治人物相信，我們長久以來的堅持是值得的。孫大千表示，他過去擔任立委的14年當中，因為一直堅持不買票、不請客、不送禮、不綁樁，所以總是被部分短視的選民批為「全世界最小氣的立委」。他說，2016年立委選舉時，因為沒有贊助社團活動，社團幹部明白告訴孫的助理，不歡迎到現場來發文宣品；甚至粗魯地把已經放在桌上的文宣品掃落地上。他又說，有一位相交十年的社團會長，過去家裡頭大小的問題都是孫大千服務，但只因為孫沒有辦法在每一次辦活動時，都包個幾千塊錢的紅包，最後轉向支持一位她口中「最大方」的候選人。孫大千說，桃園大溪的某位民進黨前議員，在他落選後還落井下石的在臉書上嘲諷道，孫大千之所以落選就是因為太小氣。他認為，「不知道選民有沒有想過，立法委員的收入有限，大方慷慨的立法委員要如何把錢賺回來呢？」孫大千在文章最後表示，感謝檢調單位的鍥而不捨，讓許多沒有向惡質選風屈服的政治人物相信，我們長久以來的堅持是值得的。