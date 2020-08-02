蘇嘉全請辭　國民黨批：民進黨貪腐失速列車已失控

北檢偵辦立委收賄弊案，認為現任民進黨立委蘇震清、無黨籍立委趙正宇，前立委、時代力量黨主席徐永明、國民黨立委廖國棟、陳超明等涉嫌收賄，且有勾串、逃亡之虞，昨（1）日向法院聲請羈押禁見。蘇震清的叔叔、總統府蘇嘉全秘書長今（2）日因個人因素主動向蔡英文總統請辭。國民黨今日批評

，蘇嘉全請辭是總統府斷尾求生。

民進黨貪腐失速列車已失控國民黨今日下午發布新聞稿指出，針對總統府秘書長蘇嘉全請辭一事，司法偵查程序都應該勿枉勿縱，積極偵辦。面對連串弊案，國民黨認為，應該哀矜勿喜，引以為戒。但蔡英文總統「完全執政不需要貪腐的劇本」言猶在耳，弊案卻接連不斷，顯見民進黨的貪腐的劇本不但早就寫好，更是LIVE演出中。國民黨指出，接連發生的弊案都是以蘇嘉全為核心，更凸顯出民進黨內部鬥爭情況激烈，英系更是首當其衝。蔡總統恐怕是才剛連任，民進黨就已經進入後蔡時代的鬥爭中。原本只是派系平衡人選的蔡總統，現在更是無力掌控，民進黨的貪腐失速列車，已經失控。國民黨再次強調，日前揭露的外館電報密件引發了蘇嘉全不少的爭議，但蔡英文第一時間未進行調查，而是一昧護航，如今卻准辭切割，是否僅是斷尾求生？蔡英文應該公開說清楚、講明白，對國人做清楚的交代。