自稱「民眾黨空軍界」黨員　猛批蔡壁如集權、補選亂花錢

台灣民眾黨今天（2日）下午，在桃園國立體育大學體育館，召開創黨後首次的黨員大會。而在黨員登記發言時間，一名疑似經營粉專「逐柯攻城師」的蕭姓黨員，一上台就直言自己「在民眾黨的空軍界奮戰很久」，並將砲口對準民眾黨不分區立委蔡壁如，批評她在黨內長期集權；更有另一名吳姓黨員，批評蔡壁如在臉書上攻擊總統蔡英文的論文事件，「就像是在攻擊柯文哲的MG149案」。這名疑似經營粉絲專頁「逐柯攻城師」的蕭姓黨員，一上台就形容自己是「民眾黨的空軍」，並強調「接下來的話可能有些難聽」。蕭姓黨員將砲口對準蔡壁如，認為她在黨內太過於集權，甚至針對民眾黨近期來針對選舉「遍地開花」的策略有所質疑。「聽說高雄補選已經花了一千多萬，我們的政黨補助款一年才七千多萬。」蕭姓黨員表示，「假設黨內再補選花了那麼多，未來2022選舉的時候是否要有同樣標準？」。此外，針對蔡壁如集權一事，蕭姓黨員也有所抱怨。「謝立功秘書長上任後，蔡壁如委員是否有將黨內權力分配給謝秘書長？」蕭姓黨員說，「上個秘書長張哲揚，上任後幾乎都在遊山玩水，因為聽說他自己也沒辦法做承諾。是否應該在這裡承諾將權力下放給謝立功？」。而另一名來自彰化的吳姓黨員，則針對蔡壁如在臉書上的PO文表達抗議。「我希望蔡壁如委員在臉書的發文，能夠多思考一點。」吳姓黨員說，「譬如說最近的某幾篇貼文，可能提到了蔡英文總統的論文事件，但我們覺得說，那個事件就跟你打柯文哲的MG149跟器官移植案一樣。」吳姓黨員直言，這樣的舉動只會造成對自己的聲望、以及立法院黨團造成不好的影響。「也希望未來妳能夠三思，不要落入他人的圈套」。而針對集權一說，蔡壁如也表達無奈。「我也覺得啊（下放權力）！說真的這也是我覺得....我不能講我辛苦的地方，因為我一直覺得我沒有辦法承擔這麼大的責任。」蔡壁如說，「我希望黨部可以大家一起來承擔。」蔡壁如強調，這是一個溝通的過程，黨員都能暢所欲言是好事，「其實也替我講出我的壓力所在」。而針對臉書PO文的部分，蔡壁如也坦承有改進空間。「我的臉書貼文常常會引起大家的討論，這個部分我覺得我虛心接受。」蔡壁如說，「我覺得發文的部分，有時候想的沒有那麼地周全，那這個部分我覺得我都可以虛心受教」。