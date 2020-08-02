快訊／民進黨廉政會決議：蘇震清若遭押就停權

立委蘇震清涉入收賄案，民進黨廉政委員會晚間8時召開緊急會議，由於蘇震清羈押庭仍在審理中，會中做出決議，若蘇震清遭檢方羈押，就會立即停權。民進黨表示，涉案的包括了前立委陳唐山及立委蘇震清，其中陳唐山已交保候傳，廉政會依廉政條例之規定予以立案，後續將啟動相關約詢調查程序，依廉政規章做進一步之處置。至於遭檢方聲押的蘇震清，雖然仍在司法偵查階段，但案情已嚴重影響本黨聲譽及有違反廉政規章，廉政會決議，若法院裁定蘇震清羈押，將即對其予以停權處分。