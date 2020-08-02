快訊／涉受賄案　無黨籍立委趙正宇100萬元交保

因涉入跨黨籍立委受賄案，遭北檢聲押的無黨籍立委趙正宇，稍早法官裁定以新台幣100萬元交保，併限制住居、出境、出海。檢方將即時抗告。
檢調追查SOGO經營權公司法修法案，透過監聽意外發現政治公關郭克銘，涉嫌協助殯葬業者行賄立委趙正宇，用以施壓陽明山公園管理處及營建署變更地目。北檢依貪汙罪聲押趙正宇及趙正宇辦公室主任林家麒2人，林稍早遭裁定羈押禁見。
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