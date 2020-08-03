巷仔內／民眾黨員大會落幕　卻因蔡壁如掀起黨內茶壺風暴

▲自稱在民眾黨「空軍界」經營許久的蕭姓黨員，批評民眾黨不分區立委蔡壁如過於集權。（圖／翻攝台灣民眾黨臉書）

▲民眾黨不分區立委蔡壁如，在受訪時表示自己無法承擔這麼大的責任，希望能尋求黨的協助。（圖／記者呂炯昌攝,2020.8.2）

▲身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，與黨內不分區立委蔡壁如，雙方關係因蔡入主立法院後生變。（圖／台灣民眾黨提供）

台灣民眾黨的首次黨員大會，在一度有可能開不成的情況下，2日在桃園國立體育大學順利落幕。民眾黨雖然免於「滅黨」的可能，但另一波可能的黨內紛爭卻又再度浮現。一名自稱在民眾黨「空軍界」經營許久、疑似經營臉書粉絲專頁「逐柯攻城師」的蕭姓黨員，在黨員發言的階段率先發難，將砲口對準蔡壁如，質疑她在民眾黨內「過於集權」，甚至暗示前秘書長張哲揚，就是因為在黨內的權力遭到蔡壁如架空，才會黯然離黨，蕭姓黨員也質疑，在現任秘書長謝立功上任後，是否有妥善做好轉移？蔡壁如在民眾黨內引發爭議，已經不是一天兩天的事情。從過去民眾黨前中央委員張益贍、與立法院黨團助理蔡宜芳的緋聞被揭露，到柯文哲隨行攝影官潘俊霖疑似遭到黨的霸凌，都被影射與蔡壁如有關。雖然對於各項指控，蔡壁如逐一否認，不過仍在網路上遭到各個「親柯」的臉書粉絲專頁大加撻罰。而面對黨員的批評，蔡壁如的回應倒是不免讓人多做聯想。「外界用很簡單的方式，說『蔡壁如權力一把抓』，但人就是兩隻手，你能抓多少？」蔡壁如在黨員大會結束後，接受媒體訪問時透露，「我也覺得（權力應下放）啊！因為我一直覺得我沒有辦法承擔這麼大的一個責任。」蔡壁如以高雄市長補選為例，強調黨主席柯文哲要她下去輔選，「我也義無反顧，但還是希望黨中央能夠協助，大家一起來承擔」。針對「集權、權力應下法」的說法，蔡壁如面對媒體鏡頭時，出乎意料並未加以否認，反倒是大力贊同黨員的說法，甚至轉而向黨中央喊話，「我需要黨部的協助，我也願意一起協助黨部。」蔡壁如不否認權力過重，反而表示自己承擔的事情太多，一個人無法承擔這麼多事，換言之也將黨員們對她不滿的這顆球，再拋給黨中央與黨主席柯文哲。而回到問題根本，蔡壁如之所以會遭到黨內質疑「集權」，原因就是出在黨主席柯文哲。民眾黨入主立法院之初，柯文哲對於黨內下的指令就是：「蔡壁如的指示，『如朕親臨』。」這也造就了蔡壁如在黨內一人之下萬人之上的地位。雖然之後柯文哲有意削減蔡壁如的權力，甚至要蔡壁如除了黨內組織部外的事物都不要插手，但雙方30年來的互動關係，至今無人能輕易取代。原因在於本應當「一團和氣」的黨員大會，卻讓對於不分區立委蔡壁如的不滿聲浪，正式檯面化。在應付完可能滅黨的風險後，黨內對於蔡壁如的不滿聲浪，恐怕將成為下一顆燙手山芋。